ВОЗ прогнозирует массовую заболеваемость людей из-за малоподвижности

«Почти половина этих новых случаев (47%) будет вызвана гипертонией, а 43% – депрессией. Наибольшие экономические издержки понесут страны с высоким уровнем дохода, на которые будет приходиться 70% медико-санитарных расходов по лечению заболеваний, вызванных недостатком физической активности»», - сообщается в документе ВОЗ.

Организация подготовила доклад , в котором ученые прогнозирует массовую заболеваемость людей из-за малоподвижности: в частности, речь идет об увеличении случаев гипертонии и депрессии. Рост заболеваемости ими наблюдается с 2020 года. К 2030 году, согласно прогнозу, произойдет более полумиллиарда новых случаев.Специалисты характеризуют данные заболевания как предотвратимые. Следование правилам здорового образа жизни, а также физические упражнения и двигательная активность в необходимом объеме являются действенной профилактикой этих недугов. По словам экспертов ВОЗ, важность физической подготовки убедительно подтвердила пандемия COVID-19. Люди, в жизни которых присутствуют регулярные физические нагрузки, легче переносят заболевание, вызываемое коронавирусной инфекцией.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Александром Мясниковым был назван один из первых признаков «возрастной» депрессии.

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