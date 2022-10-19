Меры по ковид-безопасности в Кремле сохраняются частично

На днях российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу по ревакцинации населения в одной из областей нашей страны. Тем самым он подтвердил, что целиком и полностью за эту очень эффективную профилактическую меру. Но пока неизвестно, ревакцинировался ли сам Путин и собирается ли это сделать.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил что Путин постоянно контактирует с руководством Роспотребнадзора и прочими профильными экспертами. А раз он сказал, что полностью поддерживает инициативу по ревакцинации, то, значит, имеет на это все основания. Но у Пескова нет информации по поводу того, планирует ли российский лидер также ревакцинироваться.Зато глава пресс-службы рассказал, что на территории Кремля частично сохраняются противоэпидемические мероприятия, направленные на противодействие распространению ковида. В частности, это выражается в проведении значительного количества тестов на коронавирус у людей, работающих на территории резиденции российского президента. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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