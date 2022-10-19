Меры по ковид-безопасности в Кремле сохраняются частично

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Меры по ковид-безопасности в Кремле сохраняются частично

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что на территории Кремля сохраняются частичные меры противоэпидемической направленности, предусмотренные для защиты от заражения коронавирусом. Но планов по ревакцинации российский лидер пока не озвучивал.

На днях российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу по ревакцинации населения в одной из областей нашей страны. Тем самым он подтвердил, что целиком и полностью за эту очень эффективную профилактическую меру. Но пока неизвестно, ревакцинировался ли сам Путин и собирается ли это сделать. 

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил что Путин постоянно контактирует с руководством Роспотребнадзора и прочими профильными экспертами. А раз он сказал, что полностью поддерживает инициативу по ревакцинации, то, значит, имеет на это все основания. Но у Пескова нет информации по поводу того, планирует ли российский лидер также ревакцинироваться. 

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Зато глава пресс-службы рассказал, что на территории Кремля частично сохраняются противоэпидемические мероприятия, направленные на противодействие распространению ковида. В частности, это выражается в проведении значительного количества тестов на коронавирус у людей, работающих на территории резиденции российского президента. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Медицина
Пресс-секретарь президента РФ
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