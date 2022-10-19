Спать как Дональд Трамп смертельно опасно

Многие исторические деятели вроде Дональда Трампа или Маргарет Тэтчер тратили каждый день на сон не более 4-5 часов. Однако это крайне опасно для здоровья подавляющего большинства людей, как установили исследователи из Университетского колледжа Лондона. Они наблюдали за 7 864 людьми в возрасте от 50 до 70 лет. Все сообщали о том, сколько времени они тратят на сон.Период наблюдений затронул 25 лет. Учёных интересовало, не развились ли у участников какие-либо из 13 наиболее распространенных хронических заболеваний, включая диабет второго типа, ишемическую болезнь сердца и деменцию. Установлено, что у людей от 50 лет, которые спят по 5 часов в сутки, вероятность появления одной из 13 этих болезней на 20% выше.При этом у них также повышен и риск развития сразу двух и более недомоганий из этого печального рейтинга. А значит, нехватка сна связана не только с болезнями в более пожилом возрасте, но и с множеством заболеваний, которые действуя совокупно крайне повышают риск инвалидности и преждевременной смерти. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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