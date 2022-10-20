Коронавирус ускоряет старение отдельных органов человека

Ковид значительно ускоряет старение некоторых органов человека, приблизительно на три-четыре года. Многократно перенесенная коронавирусная инфекция ещё более разгоняет этот крайне неприятный процесс, как показали наблюдения учёных из Калифорнии. А к настоящему времени миллионы людей переболели коронавирусом как минимум дважды. Причем многие даже не знают об этом наверняка.После двух с половиной лет исследований в области коронавируса получены первые данные, которые показывают довольно резкие изменения биологического возраста у органов человека, заражённого коронавирусом. Сам COVID-19 считается ускорителем биологических процессов старения, поскольку вирус действительно оказывает воздействие на безжалостный ход времени. Учёные собрали данные о миллионах людей по всей Америке, оценивалось их состояние почек, головного мозга и сердца.Все они продемонстрировали схожие закономерности, который показывали на то, что некоторые органы человека гораздо быстрее старели после перенесённого коронавируса. У тех, кто в результате COVID-19 попадал в больницу, этот процесс разгонялся по максимуму, но он отмечался и у людей, которые переболели коронавирусом в легкой форме. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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