Пандемия всё ещё остаётся чрезвычайной ситуацией

Смертность от коронавируса в мире продолжает сокращаться, хотя в отдельных регионах планеты отмечается рост количества заболевших и признаки очередной волны. Но в руководстве Всемирной организации здравоохранения пока не торопятся отменить чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, которая была объявлена в марте 2020 года в связи с развитием COVID-19. Вполне вероятно, что до конца этого года пандемию так и не отменят.При этом глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус согласился с тем, что ситуация улучшилась за последние месяцы. Но он подчеркнул, что коронавирус продолжает изменяться и мутировать, и в отношении него сохраняются все ранее существовавшие риски и неопределённости. Ученые неоднократно сталкивались с самым неожиданным поведением данного вируса, и ничто не свидетельствует в пользу того, что больше он никого не будет удивлять.Всемирная организация здравоохранения по-прежнему призывает все страны наращивать усилия по вакцинации. Сейчас важно модифицировать ныне существующие вакцины под штамм Омикрон и его производные, поскольку действующие препараты создавались на основе первоначального штамма, и нынешний уровень защиты от них очень невелик. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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