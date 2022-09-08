Смертность от коронавируса в мире упала на 80%
Коронавирусная пандемия становится всё менее смертоносной, как показывает статистика Всемирной организации здравоохранения. С начала года уровень летальности уменьшился на 80%.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус поведал на встрече с журналистами в Швейцарии о том, что в мире отмечается значительный спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. К примеру, по сравнению с февралем этого года, недельная смертность сократилась на 80%. Правда, Гебрейесус отметил, что слишком сильно радоваться пока рано, поскольку пандемию никто не отменял.
Нет никаких гарантий, что на свет не появится штамм, который спровоцирует гораздо более высокую смертность. Так, господствующий ныне Омикрон отличается большей заразностью, однако из-за имеющегося у человечества коллективного иммунитета смертность от него снижается. То же самое наблюдалось и во время различных волн гриппа в прошлом.
Гебрейесус настаивает на том, что государства должны адаптировать свою политику по отношению к коронавирусу в зависимости от изменяющейся ситуации. Но скоро Северное полушарие столкнётся с похолоданием, а в этот сезон можно ожидать роста количества госпитализированных и умерших от коронавируса пациентов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Тедрос Гебрейесус
Медицина
Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения
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