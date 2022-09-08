Смертность от коронавируса в мире упала на 80%

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Смертность от коронавируса в мире упала на 80%

Коронавирусная пандемия становится всё менее смертоносной, как показывает статистика Всемирной организации здравоохранения. С начала года уровень летальности уменьшился на 80%. 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус поведал на встрече с журналистами в Швейцарии о том, что в мире отмечается значительный спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. К примеру, по сравнению с февралем этого года, недельная смертность сократилась на 80%. Правда, Гебрейесус отметил, что слишком сильно радоваться пока рано, поскольку пандемию никто не отменял. 

Заболеваемость и смертность от ковида в мире снижаются


Нет никаких гарантий, что на свет не появится штамм, который спровоцирует гораздо более высокую смертность. Так, господствующий ныне Омикрон отличается большей заразностью, однако из-за имеющегося у человечества коллективного иммунитета смертность от него снижается. То же самое наблюдалось и во время различных волн гриппа в прошлом. 

Мировая смертность от коронавируса упала до минимума


Гебрейесус настаивает на том, что государства должны адаптировать свою политику по отношению к коронавирусу в зависимости от изменяющейся ситуации. Но скоро Северное полушарие столкнётся с похолоданием, а в этот сезон можно ожидать роста количества госпитализированных и умерших от коронавируса пациентов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Тедрос Гебрейесус
Тедрос Гебрейесус
Медицина
Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения
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