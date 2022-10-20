Метилирование в молодом мозге может быть причиной ожирения

По данным Всемирной организации здравоохранения, распространённость ожирения во всём мире увеличилась почти в три раза с 1975 года. До сих пор нет четкого или обоснованного объяснения этому резкому росту. Ожирение признается многофакторным расстройством, в развитии которого играют роль как гены, так и окружающая среда. Новое исследование основывалось на ранних эпигенетических процессах в развитии мозга.Его авторы утверждают, что эти процессы могут быть одним из ключей к лучшему пониманию и предотвращению ожирения. Установлено, что у лабораторных мышей происходят специфичные для пола изменения в плане метилирования в нейронах и глиях в аркуатном ядре - гипоталамической области, которая регулирует энергетический баланс. Кроме того, эти события наблюдаются и в геномных областях вроде тех, которые связаны с индексом массы тела у людей.Это исследование являет собой важную платформу для решения вопросов взаимосвязи между развитием мозга и ожирением, как полагают эндокринологи Кембриджского университета, которые в исследовании не участвовали. Они считают эту работу первым кирпичиком в стене, поскольку очень важно сначала разобраться, как всё происходит в обычном режиме, а уже потом проверять, как внешние изменения влияют на этот базовый уровень. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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