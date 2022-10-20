Искусственный интеллект способен различать расу по медицинским сканам

Сегодня технология искусственного интеллекта используется в самых разных областях медицины, начиная от анализа медицинских снимков до помощи при проведении хирургических процедур. Во многих параметрах искусственный интеллект превосходит обученных клиницистов, однако эти сверхчеловеческие способности не всегда полностью понимаются. И вот теперь исследователи обнаружили, что модели искусственного интеллекта могут точно предсказывать расу пациентов.Эта задача была успешно выполнена на нескольких различных рентгенографических снимках. Естественно, что оценивая рентген грудной клетки ни один врач не сможет узнать расу пациента. А вот искусственный интеллект на это способен. Итоги исследования показывают, что информация о расе может неосознанно включаться в модели анализа изображений, что потенциально способно усугубить расовые различия при получении медицинской помощи.Искусственный интеллект обладает огромным потенциалом для произведения целой революции в диагностике, лечение и наблюдение пациентов с многочисленными заболеваниями, он способен кардинально изменить наш подход к здравоохранению. Но для того, чтобы искусственный интеллект действительно приносил пользу всем пациентам, необходимо лучше понимать, как его алгоритмы принимают решения. В том числе и для того чтобы предотвратить непреднамеренные предубеждения в отношении людей другой расы. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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