Причиной дислексии могут быть плохие гены

Исследователи выявили десятки генов, которые, по их предположению, способны вызывать дислексию. Известно, что из-за этого состояния человек не может адекватно читать и писать слова, либо делает это с большими проблемами, и нередко дислексия наблюдается в семьях, то есть передаётся по наследству. Но до сих пор учёные не были полностью уверены в том, какие гены за это отвечают.И вот проведено крупнейшее в своём роде исследование, в ходе которого ученые проанализировали данные 50 000 людей с дислексией и свыше 1 млн тех, кто её не имеет. Результаты этого анализа могут однажды привести к созданию тестов ДНК, выявляющих дислексию. Сегодня приблизительно каждый восьмой россиянин имеет это состояние, но многие скрывают его наличие, так как считают постыдным, а кто-то списывает дислексию на интеллектуальные нарушения.Но дислексия вовсе не является признаком каких-либо проблем с интеллектом. От неё страдали и весьма знаменитые люди, которые не могли пожаловаться на свой интеллект. Например, Альберт Эйнштейн, Уолт Дисней, Леонардо да Винчи. А из более современных знаменитостей можно отметить миллиардера Ричарда Брэнсона или знаменитого артиста Орландо Блума. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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