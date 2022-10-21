Взятки помогают отучить беременных от курения

Исследователи из Университета Глазго доказали эффективность системы ваучеров, которая помогает женщинам бросить курить во время беременности. Это сертификаты, позволяющие получить либо деньги, либо какой-то эквивалент в товарах и услугах, то есть по сути взятки. Шотландские учёные предлагали одной группе беременных эти самые ваучеры одного из магазинов, а другая получала традиционную помощь профессионалов в деле борьбы с курением. В первой группе от вредной привычки избавилось вдвое больше женщин.Это рандомизированное исследование оценивало эффективность и рентабельность включения поощрений в виде ваучеров на сумму до 400 фунтов стерлингов к уже существующей дородовой помощи, которая направлена на курящих женщин, ожидающим ребёнка. В испытаниях приняли участие почти 1000 беременных, не способных избавиться от вредной привычки.В группе тех, кому выдавали ваучеры, от сигарет отказались 26,8% будущих мам. В контрольной группе, получавшей только стандартную помощь в деле прекращения курения, этот показатель достиг 12,3%. Отметим, что курение матери представляет огромный риск для здоровья и жизни ее детей. Именно из-за курения фиксируется 7% детских госпитализаций по поводу респираторных инфекций, 20% младенческих смертей, ещё 30% случаев рождения малышей с дефицитом веса. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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