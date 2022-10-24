Мозг человека похож на квантовый компьютер

Когда исследователи будут проводить работы по реализации полного потенциала квантовых вычислений, возможно, им следует заглянуть в наш собственный мозг, чтобы увидеть, что он имеет много общего с квантовым компьютером. Полученные ирландскими учеными данные способны рассказать нам массу ценной информации о функциях нейронов, а также об основах квантовой механики. И поведать, к примеру, о том, почему наш мозг по-прежнему способен превосходить суперкомпьютеры в определённых задачах, вроде принятия решений или изучении новой информации.Как и во многих исследованиях квантовых вычислений здесь рассматривалась идея запутанности. То есть две отдельные частицы находились в состоянии, когда они связаны друг с другом. Учёные адаптировали разработанную для экспериментов идею, чтобы доказать существование квантовой гравитации.Для этой цели использовались спины протонов мозговой воды или жидкости, которая накапливается в мозге. Учёные увидели сигналы, напоминающие вызванные сердцебиением потенциалы или тип сигналов электроэнцефалографии. Обычно их невозможно обнаружить с помощью МРТ. Эти выводы требуют подтверждения посредством будущих исследований, но первые результаты выглядит многообещающими. Единственно возможным объяснением здесь является запутанность, а значит, мозговые процессы должны взаимодействовать со спинами ядер, что опосредованно приводит к запутанности. И функции мозга, следовательно, должны быть квантовыми. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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