ВОЗ призывает тестировать на ковид более активно

Всемирная организации здравоохранения на фоне снижения заболеваемости ковидом и смертности призывает страны не прекращать активное тестирование населения, а наращивать его масштабы. Также крайне важно продолжать секвенирование генома SARS-CoV-2, дабы у ученых была чёткая картина эволюция опасного патогена. Вакцинация и ревакцинация в приоритетном порядке нужны людям из групп риска. К ним относятся пожилые граждане, медики, социальные работники, также все те, кто имеет дело с людьми.В ВОЗ продолжают принимать меры по предоставлению широкого доступа наиболее бедных стран к вакцинам и средствам лечения коронавируса. При этом ни один российский препарат эта организация так и не сертифицировала. Сегодня в некоторых африканских государствах уровень тестирования на ковид не превышает 5-10%, и речь идёт не о ревакцинации, а в первом курсе. Это значит, что большинство населения через прививки не проходило.Если вирус распространяется в таких популяциях среди невакцинированного населения, он получает широкую возможность для последующей эволюции и мутаций. Следовательно, следующая версия коронавируса может обрести полный иммунитет к уже имеющимся вакцинам и снова ударить по человечеству. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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