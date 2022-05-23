70% человечества нужно вакцинировать от коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призывает добиться вакцинации 70% жителей нашей планеты. К сожалению, даже в вакцинированных странах уровень коллективного иммунитета продолжает снижаться.
Уже в 70 странах мира снова отмечается рост заболеваемости коронавирусом, как отметили во Всемирной организации здравоохранения. И эта статистика отмечается на фоне резкого снижения количества проводимых тестов. А значит, в реальности уровень заболеваемости намного выше. Для того, чтобы остановить негативную тенденцию, надо привить не менее 70% населения и снова вводить жёсткие противокоронавирусные ограничения, как заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Однако сама по себе вакцинация мало что значит. К примеру, в России через первый укол вакцины прошло уже более 90 млн человек, но уровень коллективного иммунитета стойко падает к 35%. Это связано с тем, что россияне не хотят ревакцинироваться. А через 6 месяцев после завершения курса вакцинации уровень защиты от коронавируса у человека приблизительно такой же, как и у тех, кто никогда не вакцинировался. Таким образом нужно не только привить 70% населения планеты, но и делать это каждые полгода. А добиться подобного сложно, так как россияне и жители многих других стран уже не хотят ничего слышать про коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения настоятельно призывает проводить вакцинацию, в первую очередь, уязвимых групп людей. К ним относятся пожилые граждане, жертвы разного рода иммунодефицитов и хронических болезней. Только в этом случае снижается вероятность тяжёлых и летальных исходов коронавируса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Тедрос Гебрейесус
Медицина
Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения
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