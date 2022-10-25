Гормон любви поможет лечить деменцию

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Гормон любви поможет лечить деменцию

Способен ли окситоцин использоваться в лечении старческого слабоумия? Исследование показало, что применение спрея с этим гормоном обратило вспять когнитивные нарушения у лабораторных мышей. 

Можно ли лечить болезнь Альцгеймера силой любви? Учёные из Токийского научного университета справились с одним из основных препятствий на пути к разработке средств лечения старческого слабоумия - гематоэнцефалическим барьером. Именно этот барьер не даёт попадать в мозг никаким лекарствам, поскольку он выполняет защитную функцию и оберегает этот орган. Долгое время исследователи пытались обнаружить безопасный и эффективный способ доставки тех или иных препаратов в мозг. 

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И вот теперь японские ученые применили носовую капельницу, с помощью которой гормон окситоцин достигал мозга лабораторных мышей. Это методика работала почти так же хорошо, как и прямая инъекция в мозг, которая является гораздо более рискованным процедурой. 

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Предыдущие исследования показывали, что окситоцин способен противодействовать некоторым повреждениям, вызываемым в мозге старческим слабоумием. В частности, он разрушает скопления аномальных токсичных белков, которые убивают нервные клетки. В ходе эксперимента инъекции гормона обратили вспять когнитивные нарушения у мышей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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