Алгоритм позволяет учёным читать мысли

Американские учёные знают, как читать мысли на основе искусственного интеллекта, специально разработанного для расшифровки сканов мозга. Данное открытие имеет чёткое практическое применение, оно может помочь тем, кто не способен говорить или печатать текст. Например, пациентам с тяжелыми двигательными нарушениями, восстанавливающимися после инсульта.Метод работает путём подачи функциональной магнитно-резонансной томографии в алгоритм, который впоследствии реконструирует произвольные стимулы, ощущаемые человеком или возникающие в его мозге, в естественный язык. Например, когда участники эксперимента слушали какие-то рассказываемые им истории, учёные сканировали области мозга, связанные с естественным языком, и передавали результаты сканирования в декодер, созданный на базе искусственного интеллекта.До сих пор этот процесс осуществлялся только путем имплантации электродов в мозг, но новая модель позволяет получить краткое изложение мыслей пациента путем анализа сканированных изображений. Она не способна дословно распознавать то, о чём он думает, но выдает простой текст мыслей человека. Это модель гораздо более практична и проста для применения. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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