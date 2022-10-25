Учёные хотят создать самый опасный гибрид оспы обезьян

Государственная лаборатория в штате Мэриленд объявила о планах манипулировать ныне циркулирующим по стране вирусом оспы обезьян, чтобы сделать его более летальным. Эксперименты будут проводиться на лабораторных мышах, но это вовсе не гарантирует, что данный вирус не сможет представлять такой же опасности для человека. Команда хочет изменить доминирующий штамм, в основном вызывающий сыпь и гриппоподобные симптомы, генами другой версии, провоцирующими тяжёлое заболевание.Цель этого эксперимента: выяснить, как разные гены делают оспу обезьян более смертоносной, чтобы начать разработку максимально эффективных лекарств и вакцин для людей. При этом подобное происходит всего через неделю после того, как в Бостонском университете учёные создали штамм коронавируса с летальностью в 80% якобы также с целью более глубокого понимания механизмов развития вируса.Модифицированный вирус представляет огромную опасность для всего человечества в случае его случайной утечки, как заявили учёные из других научных учреждений. Категорически недопустимы подобного рода эксперименты, которые рукотворным образам делают патоген во много раз более опасным. И какие бы благие цели не ставили перед собой учёные, допускать эти эксперименты. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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