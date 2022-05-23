Оспа обезьян: симптомы для выявления
Оспа обезьян описывается NHS как «редкая инфекция, которая в основном распространяется дикими животными в некоторых частях Западной или Центральной Африки». Существует два штамма оспы обезьян, один из которых происходит из Центральной, а другой из Западной Африки. В последние недели органы здравоохранения были обеспокоены ростом числа случаев западноафриканского варианта.
На данный момент подтверждено 20 случаев, и ожидается, что их число будет расти.
Таков рост числа случаев, UKHSA (Агентство по безопасности здравоохранения Соединенного Королевства) рекомендовало тем, кто подвергается высокому риску развития оспы обезьян или контактировал с кем-либо, кто был инфицирован, должны самоизолироваться на 21 день.
Он также рекомендовал людям предоставлять свои данные для отслеживания контактов и избегать контактов с людьми с ослабленным иммунитетом, беременными женщинами и детьми в возрасте до 12 лет. Первоначально выявленный до одного случая из Западной Африки, официальные лица говорят, что в настоящее время передача внутри сообщества.
Доктор Сьюзен Хопкинс:
«Мы рекомендуем всем, кто регулярно меняет сексуальных партнеров или имеет тесный контакт с людьми, которых они не знают, сообщить об этом, если у них появится сыпь».
Помимо сыпи, к другим симптомам обезьяньей оспы относятся:
• Высокая температура
• Головная боль
• Мышечные боли
• Боль в спине
• Опухшие лимфатические узлы
• Дрожь
• Истощение
Симптомы обычно появляются между 5 и 21 днем после заражения.
Хотя специальной вакцины от оспы обезьян не существует, было обнаружено, что вакцина против оспы на 85 процентов эффективна против вируса.
Ранее Медикфорум писал о распространенность оспы обезьян.
Сьюзен Хопкинс
Здоровье
Врач, главный медицинский советник HSA.
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