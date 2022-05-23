Оспа обезьян: симптомы для выявления

«Мы рекомендуем всем, кто регулярно меняет сексуальных партнеров или имеет тесный контакт с людьми, которых они не знают, сообщить об этом, если у них появится сыпь».

На данный момент подтверждено 20 случаев, и ожидается, что их число будет расти.Таков рост числа случаев, UKHSA (Агентство по безопасности здравоохранения Соединенного Королевства) рекомендовало тем, кто подвергается высокому риску развития оспы обезьян или контактировал с кем-либо, кто был инфицирован, должны самоизолироваться на 21 день.Он также рекомендовал людям предоставлять свои данные для отслеживания контактов и избегать контактов с людьми с ослабленным иммунитетом, беременными женщинами и детьми в возрасте до 12 лет. Первоначально выявленный до одного случая из Западной Африки, официальные лица говорят, что в настоящее время передача внутри сообщества.Доктор Сьюзен Хопкинс:• Высокая температура• Головная боль• Мышечные боли• Боль в спине• Опухшие лимфатические узлы• Дрожь• ИстощениеСимптомы обычно появляются между 5 и 21 днем после заражения.Хотя специальной вакцины от оспы обезьян не существует, было обнаружено, что вакцина против оспы на 85 процентов эффективна против вируса.Ранее Медикфорум писал о распространенность оспы обезьян.