Инъекции генов в глаза остановят потерю зрения

Безвредный вирус превращает глаза в фабрику по производству лекарств. Сейчас он используется для борьбы с основной причиной потери зрения у лиц пожилого возраста - возрастной макулодистрофии. С помощью этого вируса в глаза попадает ген, который сообщает инструкцию по производству собственного запаса веществ, а вот они-то и спасают зрение.Это разработка американской компании является разновидностью генной терапии. Вирус включает генетический код для производства афлиберцепта в глазах. Он выступает в роли транспортного средства для переноса гена, который инструктирует клетки глаз вырабатывать тот самый белок. Данные продолжающегося сейчас в США исследования показали 93-процентное снижение уровня жидкости в глазах пациентов после инъекций.Возрастная макулодистрофия развивается, когда часть сетчатки в задней части глаза под названием макула, которая участвует в центральном зрении, повреждается. В итоге, люди теряют центральное зрение, то есть видит контур часов, но не могут определить время, а также лишаются способности узнавать и лица людей. Первые признаки ВМД диагностируют, как правило, в возрасте 50-60 лет. Причина патологии неизвестна, её связывают с курением, гипертонией, ожирением и наследственностью. Бывают две формы макулодистрофии - сухая, которая наиболее распространена, и влажная. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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