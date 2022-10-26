Ради планеты разрешается не более двух бургеров в неделю

Потребление мяса должно быть сокращено до эквивалента приблизительно двух гамбургеров в неделю в странах с развитой экономикой. При этом общественный транспорт должен становиться более распространённым, и его развитие необходимо ускорить приблизительно в 6 раз, по сравнению с нынешними темпами. Только таким образом мир может избежать разрушительных последствий климатического кризиса, как говорится в отчете группы экспертов из разных научных учреждений, включая и американский Институт мировых ресурсов.Здесь говорится, что темпы вырубки лесов также необходимо быстро снизить. Отказ от угля следует осуществлять в 6 раз быстрее, чем сейчас. Тяжёлые отрасли промышленности вроде производства стали и цемента недостаточно быстро сокращают свои выбросы, необходимо поддерживать быстрый рост использования возобновляемых источников энергии и электромобилей.Этот отчёт по действиям в сфере защиты климата оценивает глобальный прогресс по 40 показателям, имеющим ключевое значение в деле сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году. Отмечается рост производства электроэнергии на ископаемом газе, несмотря на наличие недорогих и более здоровых альтернатив. Также авторы отчета призывают снизить употребление мяса, так как обеспечивающие этот продукт животные тоже выбрасывают в атмосферу значительное количество газа. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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