Вегетарианцы реже заболевают раком
Риск вегетарианцев столкнуться со злокачественными новообразованиями на 14% ниже, чем у любителей мяса. К такому выводу пришли учёные из Оксфордского университета.
Вегетарианцы имеют на 14% более низкий риск столкнуться с раком, чем любители продуктов животного происхождения. Таковы итоги масштабного исследования, которое проанализировало информацию по более чем 470 000 британцам. Была установлено также, что пескетарианцы (отказ от мяса теплокровных животных, допускается употребление речных и морепродуктов) имеют на 10% сниженный риск по сравнению с теми, кто регулярно употреблял мясо, то есть получал более 5 порций в неделю. Если же они ели только небольшое количество мяса, то риск рака уменьшался на 2%.
Однако авторы этого исследования пояснили, что оно не доказывает последовательно тот факт, что потребление мяса повышает риск рака. Необходимо учитывать такие факторы, как курение и уровень жира в теле, которые тоже могут объяснять разницу. В целом установлено, что у мало употреблявших мясо на 9% снижался риск рака кишечника, по сравнению с теми, кто ел его от 5 раз в неделю и чаще.
Женщины-вегетарианцы на 18% реже сталкивались с раком груди после менопаузы, по сравнению с теми, кто ел мясо. Это может объясняться их меньшим весом. Мужчины-вегетарианцы на 31% реже заболевали раком простаты, а мужчины- пескетарианцы - на 20% реже. Результаты исследования предполагают, что специфические изменения в питании, включая сокращение количества мяса в рационе и увеличения там продуктов растительного происхождения, сокращают риск определённых опухолей, и особенно злокачественных новообразований кишечника, груди и предстательной железы. Итоги исследования подтверждают давно господствующую в науке точку зрения о том, что людям следует есть меньше красного и переработанного мяса, налегая на цельнозерновые, овощи, фрукты и бобовые. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксфордский университет
ЗОЖ
Британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах.
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