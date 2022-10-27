Рождение сына бьёт по интеллекту его родителей сильнее

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Рождение сына бьёт по интеллекту его родителей сильнее

Воспитание сына является более затратным в плане интеллекта занятиям, чем воспитание дочери. К какому выводу пришли исследователи из Чехии и США. 

Изучив свыше 13 000 родителей в возрасте 50 лет и старше, американские и чешские учёные пришли к интересному выводу. У тех пап и мам, кто имеет сыновей, мозг стареет быстрее, по сравнению с теми, кто растит дочерей. Даже наличие одного сына уже ускоряло потерю когнитивных навыков, по сравнению с теми, у кого детей не было. А если у папы и мамы было два и более сына, то они сталкивались с гораздо большим снижением интеллекта, по сравнению с родителями дочерей. 

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Исследование было наблюдательным, учёные лишь выявили связь, но не установили ее причину. Однако существуют предположения по поводу того, почему воспитание сыновей оказывает такое воздействие. Во-первых, дочери чаще проявляют заботу о своих родителей в старости и оказывают им все виды поддержки, включая эмоциональную. Это помогает папам и мамам сохранять здоровье по мере старения. 

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Во-вторых, родители мальчиков в целом ведут меня здоровый образ жизни. К примеру, у мам сыновей индекс массы тела в среднем, всё время оказывается выше, чем у тех, кто растит дочек. Кроме того, родители дочерей реже употребляют всякие запрещённые субстанции, алкоголь и притягиваются к табачным изделиям. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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