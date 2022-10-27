В Китае раздают ингаляционную вакцину от коронавируса

Китай начал применение первой в мире ингаляционной вакцины от COVID-19, которая поступает через рот при вдыхании. Действующие вещества растворяются в специальном паре или тумане, и само применение вакцины напоминает классическую ингаляцию. Это отличает данный препарат от назальной формы вакцины, которая начала активно распространяться в России и тоже является первой в мире.Китайские чиновники от здравоохранения надеются, что ингаляционная вакцина повысит спрос на этот препарат среди людей, которые боятся иголок и уколов. А это позволит в обозримой перспективе всё-таки снять драконовские противовирусные ограничения, которые действуют на территории Поднебесной, часто приводя к веерным карантинам многомиллионных мегаполисов и остановке производства, что больно бьёт по национальной экономике.Ингаляционная вакцина была одобрена в Китае в прошлом месяце, но она не получила лицензии в других странах включая Россию, Великобританию или США. Производитель этой вакцины представил данные клинических исследований на Всемирном конгрессе по вакцинам в Барселоне в начале этого месяца. А в мае Всемирная организация здравоохранения внесла обычную вакцину в виде уколов от той же самой компании в список используемых в экстренных случаях. Российский «Спутник V» этой чести до сих пор так и не удостоился. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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