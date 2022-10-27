ВОЗ опубликовала список опасных грибков
Всемирная организация здравоохранения впервые публикует список грибков, являющихся угрозой для людей. 19 грибков названы приоритетными, то есть внушающими самые большие опасения.
Список из почти двух десяток грибков, представляющих угрозу для здоровья населения, опубликован Всемирной организацией здравоохранения. В нём 19 наиболее опасных патогенов, обретающих устойчивость к разным видам терапии. К ним относятся дрожжи и плесень. Грибковые инфекции являются причиной приблизительно 1,7 миллионов смертей и более 150 млн тяжелых инфекций во всём мире каждый год.
Распространяющиеся в больницах грибковые инфекции смертельно опасны для людей с ослабленным иммунитетом, и в период пандемии их стало гораздо больше. Именно за такими своими жертвами с низким иммунитетом и охотятся патогены, они часто убивали пациентов с COVID-19. А когда коронавирус лечили препаратами вроде мощных стероидов, то защита от грибков ещё более ослабевала.
ВОЗ публикует такой же список и наиболее опасных бактерий. В организации сослались на отсутствие инвестиций в изучение опасных грибков в качестве причины для публикации этого списка. По данным ВОЗ, грибковые патогены остаются огромный угрозой для общественного здравоохранения, но на разработку эффективных противогрибковых препаратов сейчас расходуется непозволительно мало ресурсов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Всемирная организация здравоохранения
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