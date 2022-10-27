ВОЗ опубликовала список опасных грибков

Список из почти двух десяток грибков, представляющих угрозу для здоровья населения, опубликован Всемирной организацией здравоохранения. В нём 19 наиболее опасных патогенов, обретающих устойчивость к разным видам терапии. К ним относятся дрожжи и плесень. Грибковые инфекции являются причиной приблизительно 1,7 миллионов смертей и более 150 млн тяжелых инфекций во всём мире каждый год.Распространяющиеся в больницах грибковые инфекции смертельно опасны для людей с ослабленным иммунитетом, и в период пандемии их стало гораздо больше. Именно за такими своими жертвами с низким иммунитетом и охотятся патогены, они часто убивали пациентов с COVID-19. А когда коронавирус лечили препаратами вроде мощных стероидов, то защита от грибков ещё более ослабевала.ВОЗ публикует такой же список и наиболее опасных бактерий. В организации сослались на отсутствие инвестиций в изучение опасных грибков в качестве причины для публикации этого списка. По данным ВОЗ, грибковые патогены остаются огромный угрозой для общественного здравоохранения, но на разработку эффективных противогрибковых препаратов сейчас расходуется непозволительно мало ресурсов. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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