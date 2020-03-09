Чеснок и кокаин: ВОЗ назвала средства, бесполезные против коронавируса
Всемирная организация здравоохранения опубликовала список средств, которые не помогают в борьбе с коронавирусом нового типа. Представители ВОЗ отмечают, что чеснок, электросушители для рук и детская моча не смогут обеспечить защиту от опасного недуга. Такую информацию опубликовала Организация Объединенных Наций на своей странице в Twitter.
Также в ВОЗ прокомментировали слухи о том, что в борьбе с коронавирусом хорошо помогает кокаин. Эта информация была опровергнута. Более того, в организации подчеркнули, что кокаин вызывает негативные побочные эффекты и привыкание. Все это приводит к снижению иммунитета и еще больше увеличивает вероятность заболеть COVID-19.
Несмотря на всю полезность чеснока, в борьбе с коронавирусом его признали неэффективным. Всемирная организация здравоохранения акцентировала внимание на том, что электросушилки для рук не обладают никакими средствами для защиты от коронавируса.
Оставить комментарий