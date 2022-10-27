Вакцину от AstraZeneca связали с редкой побочкой

Коронавирусная вакцина от AstraZeneca на 30% повышает риск развития очень редкого нарушения свёртываемости крови тромбоцитопении, по сравнению с препаратом от Pfizer. Таковы итоги крупного по масштабу международного исследования, которые были опубликованы сегодня. Несколько стран уже изменили свои рекомендации после того, как прошлые исследования рассказывали о небольшом числе случаев тромбоза с синдромом тромбоцитопении, который возникал после вакцинации от коронавируса векторным препаратом AstraZeneca.Тромбоцитопения характеризуется опасными для жизни сгустками крови и низким уровнем тромбоцитов - фрагментов мелких клеток нашей крови, которые предотвращают кровоизлияния. И вот проведено первое исследование, в котором сравнили показатели распространённости тромбоцитопении между получателями аденовирусной вакцины Pfizer и векторных, к которым относятся AstraZeneca и российский «Спутник».Международная группа исследователей проанализировала данные о состоянии здоровья более 10 млн человек, получивших хотя бы одну дозу вакцины. Было установлено, что в общей сложности произошло 865 случаев тромбоцитопении в течение 28 дней после первой дозы AstraZeneca и 520 после Pfizer. Следовательно, в первом случае препарат на 30% чаще приводил к образованию опасного побочного эффекта. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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