После назального «Спутника» будут выдавать сертификат на год

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова на днях сообщила о том, что все желающие жители города могут пройти через вакцинацию от коронавирусной инфекции с помощью назальной вакцины, то есть препарата, который вдыхается через нос. Это хорошая новость для людей, которые по тем или иным причинам плохо относятся к уколам. Особенно приятно проходить через такую вакцинацию детям и подросткам, традиционно не любящим прививки.Вакцина для назального применения уже поступила во все пункты вакцинации города, как стационарные, так и мобильные. И вот теперь стало известно, что после прохождения такой вакцинации человек получает сертификат сроком действия на один год. То есть точно такой же, какой выдаётся и при обычной инъекционной прививке.Сертификат можно получить уже после получения первой части вакцины, а через 21 день там появляются данные и о втором компоненте. Также эти данные возникают в электронной медкарте. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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