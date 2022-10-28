Кроссворды помогут защититься от слабоумия

Простой кроссворд может быть лучше продвинутой системы тренировки мозга в деле предотвращения деменции. Эти системы набирают огромную популярность в последние годы, так как существует предположение, что поддержка активности мозга даёт определённую защиту от старческого слабоумия. И чаще всего эти тренировки осуществляются посредством компьютерных игр.Но работать за компьютерами современным пожилым людям, как правило, не очень комфортно, поскольку они к этим гаджетам не привыкли. И им гораздо удобнее решать кроссворды. Теперь исследование показало, что кроссворды также повышают умственные способности, как и занятия за компьютером, а в некотором случае делают это более эффективно. В исследовании приняли участие свыше 100 человек в возрасте от 55 до 95 лет, имевших лёгкие когнитивные нарушения, но не деменцию. Приблизительно половина проходила через тренировки мозга.Остальные разгадывали кроссворды средней сложности, на выполнение которых у них было по 30 минут. Исследование включало четыре сеанса тренировки мозга или разгадывания кроссворда в неделю в течение трех месяцев. Проблемы с памятью усугубилась у тех, кто тренировал мозг. А вот у разгадывавших кроссворды их умственные способности сохранялись и даже улучшились. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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