Кроссворды помогут защититься от слабоумия

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Кроссворды помогут защититься от слабоумия

И всё-таки разгадывание кроссвордов действительно эффективно в деле тренировки памяти. Учёные доказали, что эта разновидность умственной активности лучше других видов тренировок в деле профилактики деменции. 

Простой кроссворд может быть лучше продвинутой системы тренировки мозга в деле предотвращения деменции. Эти системы набирают огромную популярность в последние годы, так как существует предположение, что поддержка активности мозга даёт определённую защиту от старческого слабоумия. И чаще всего эти тренировки осуществляются посредством компьютерных игр. 

Ученые доказали пользу кроссвордов для мозга


Но работать за компьютерами современным пожилым людям, как правило, не очень комфортно, поскольку они к этим гаджетам не привыкли. И им гораздо удобнее решать кроссворды. Теперь исследование показало, что кроссворды также повышают умственные способности, как и занятия за компьютером, а в некотором случае делают это более эффективно. В исследовании приняли участие свыше 100 человек в возрасте от 55 до 95 лет, имевших лёгкие когнитивные нарушения, но не деменцию. Приблизительно половина проходила через тренировки мозга. 

Кросворды не защищают от слабоумия, но дают больше времени


Остальные разгадывали кроссворды средней сложности, на выполнение которых у них было по 30 минут. Исследование включало четыре сеанса тренировки мозга или разгадывания кроссворда в неделю в течение трех месяцев. Проблемы с памятью усугубилась у тех, кто тренировал мозг. А вот у разгадывавших кроссворды их умственные способности сохранялись и даже улучшились. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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