В республиканских штатах американцы умирают раньше

Исследователи из Гарвардского университета вместе с коллегами проанализировали смертность в различных штатах США. Оказалось, что те штаты, которыми управляют губернаторы-республиканцы, являющиеся убежденными консерваторами, чаще демонстрируют более раннюю смертность населения, по сравнению с теми, где губернаторами являются либералы из демократической партии. Моделирование продемонстрировало, что изменения всех областей политики во всех штатах на либеральную ориентацию могло спасти более 171 тысячу жизней в 2019 году. А если бы все американские штаты разом стали консервативными, то это вызвало бы дополнительно свыше 217,5 тысяч смертей.Результаты показывают, что от политического воззрения руководства штата зависит смертность населения в трудоспособном возрасте. Более консервативная политика в отношении каннабиса связана с более низким уровнем смертности, и в этом отношении консервативное руководство штатов выигрывает. Но более либеральное отношение к защите окружающей среды, продажам оружия, защите труда, налогам на табачные изделия было связано, напротив, с более низкой смертностью в штате.Особенно сильные связи наблюдались между определенными областями и конкретными причинами смерти. Например, либералы выступали за ограничения по продаже оружия, и это приводило к спаду смертности от самоубийств среди мужчин. Либералы чаще требовали соблюдения мероприятий по защите труда, а это сокращало смертность от алкоголя. Усиление налогообложения производителей табачных изделий уменьшало смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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