Как выявить рак кишечника на ранней стадии по анализу крови: новый метод

Тошнота;

Отвращение к пище;

Изжога;

Отрыжка;

Болезненность в животе;

Чувство давления в желудке;

Темный кал.

Анемия;

Схваткообразные боли;

Нерегулярный стул (то понос, то запор);

Вздутие в левой части живота;

Частичная непроходимость кишечника.

Как сообщили в пресс-службе вуза, рак кишечника, по данным ВОЗ, находится на третьем месте среди самых распространенных типов рака. Как и многие другие виды онкологии, он успешно лечится на ранних стадиях, однако выявляют его, как правило, слишком поздно.Рак кишечника может долго никак себя не проявлять, поэтому новый метод поможет спасти множество жизней.В исследовании российских ученых речь идет о новом маркере, указывающем на наличие в организме раковых клеток. Им могут быть экзосомы. Это микроскопические внеклеточные везикулы диаметром, при помощи которых клетки обмениваются информацией.Как отмечают исследователи, для постановки окончательного диагноза метод нельзя считать достаточным, однако его огромный плюс заключается в простоте использования (достаточно сдать кровь) по сравнению с гистологическим анализом. Так что, в любом случае, охват потенциальных пациентов будет шире, и это повысит шансы на ранее обнаружение рака.Рак кишечника — одна из разновидностей злокачественных опухолей, расположенная на слизистой оболочке толстой кишки. Главная сложность — полное отсутствие острых проявлений на начальной стадии.