Антидепрессанты изменяют структуру мозга

Проведённое в Австрии исследование показало, что антидепрессанты способны изменять структуру человеческого мозга. В частности, они делали серое и белое вещество более пластичными. Пациенты, которые наилучшим образом реагировали на лечение, демонстрировали повышенные признаки связанности нейронов. Это открытие идёт вразрез с предыдущими представлениями об антидепрессантах.Изучение мозга пациентов продемонстрировало, что в контрольной группе со здоровыми людьми не отмечается таких временных эффектов, а это подтверждает выводы о том, что наблюдаются связанные именно с болезнью изменения, а возможно, и с лечением этой болезни.Изменения в структуре мозга происходили в течение 6 недель с большей скоростью, и это озадачило исследователей ещё и тем, как осуществлялись эти изменения и почему при разных методах лечения происходили разные изменения. К примеру, у детей они осуществлялись естественным образом в результате физического развития и реорганизации, но у взрослых эти изменения являлись более устойчивыми. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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