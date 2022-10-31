Антидепрессанты изменяют структуру мозга

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Антидепрессанты изменяют структуру мозга

Исследователи обнаружили что антидепрессанты могут изменять серое и белое вещество в мозге людей, проходящих курс лечения. К такому выводу пришли учёные из медицинского центра при Университете Рабдауда в Австрии.

Проведённое в Австрии исследование показало, что антидепрессанты способны изменять структуру человеческого мозга. В частности, они делали серое и белое вещество более пластичными. Пациенты, которые наилучшим образом реагировали на лечение, демонстрировали повышенные признаки связанности нейронов. Это открытие идёт вразрез с предыдущими представлениями об антидепрессантах. 

Мозг человека изменяется уже через 3 часа после приема антидепрессантов


Изучение мозга пациентов продемонстрировало, что в контрольной группе со здоровыми людьми не отмечается таких временных эффектов, а это подтверждает выводы о том, что наблюдаются связанные именно с болезнью изменения, а возможно, и с лечением этой болезни. 

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Изменения в структуре мозга происходили в течение 6 недель с большей скоростью, и это озадачило исследователей ещё и тем, как осуществлялись эти изменения и почему при разных методах лечения происходили разные изменения. К примеру, у детей они осуществлялись естественным образом в результате физического развития и реорганизации, но у взрослых эти изменения являлись более устойчивыми. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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