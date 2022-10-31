Сердца заражённых ковидом можно пересаживать

Если у пациента зафиксировали в результате необратимых изменений смерть мозга, то к жизни его вернуть уже нельзя, а вот находящиеся в его теле органы могут подарить жизнь многим людям. Но до последнего времени такие органы не брали из организма людей, имевших на момент смерти COVID-19. И вот исследователи из Университета Нью-Йорка доказали, что донорские сердца от людей с положительным тестом на коронавирус столь же безопасны для трансплантации, как и сердца тех, кто этой инфекции не имеет.Данное исследование основывается на итогах пересадок 84 сердец от доноров с положительным тестом на коронавирус. За здоровьем реципиентов тщательно наблюдали учёные. Среднее пребывание в больнице для тех, кто получил донорское сердце от ковид-положительного пациента, составило 15 дней, а для тех, кто получил эти сердце от пациентов без респираторной инфекции, оно составила 17 дней, то есть на два дня больше.Исследование демонстрирует, что учёные и врачи могут быть более агрессивными в отношении использования доноров с положительным результатом на коронавирус, если другие пациенты нуждаются в трансплантации сердца. Тем более, что пандемия крайне усугубила ситуацию из-за увеличения числа потенциальных доноров, зараженных коронавирусом. Ожидающим пересадок органов пациентам и до пандемии часто не хватало доноров, а болезнь внесла ещё большие изменения. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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