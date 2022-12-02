Минздрав констатирует рост заболеваемости коронавирусом
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о наблюдаемом эпидемиологами росте случаев коронавируса среди российских граждан.
Глава Минздрава констатировал:
«В России фиксируется рост заболеваемости COVID-19».
Михаил Мурашко призвал заболевших соотечественников проявлять ответственность и изолироваться – оставаться дома, не посещать людных мест во избежание распространения инфекции. Также руководитель Минздрава подчеркнул важность прививок и призвал всех россиян в целом по возможности ограничивать свои социальные контакты в тяжелый эпидемиологический сезон, об том сообщило РИА Новости.
Мурашко уточнил, что в настоящее время «в ряде субъектов» увеличивается заболеваемость ковидом, гриппом, другими вирусами.
«Подъем идет заболеваемости COVID-инфекцией, идет подъем заболеваемости гриппом, но также циркулирует еще ряд вирусов», - заявил глава Минздрава
Также министр проинформировал, что эпидемиологическая обстановка в РФ остается под контролем.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал опасность так называемого свиного гриппа, распространяющегося сейчас в России. Врач призвал россиян вакцинироваться от гриппа, отметив, что в плане смертельного риска свиной грипп может быть опаснее коронавируса. При гриппе у человека может возникнуть сразу очень резкое ухудшение самочувствия, и вероятность летального исхода в связи с развившимся осложнением возникаетуже в первые сутки болезни.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Михаил Мурашко
Медицина
организатор здравоохранения, врач-гинеколог. министр здравоохранения РФ
Оставить комментарий