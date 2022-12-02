Минздрав констатирует рост заболеваемости коронавирусом

«В России фиксируется рост заболеваемости COVID-19».

«Подъем идет заболеваемости COVID-инфекцией, идет подъем заболеваемости гриппом, но также циркулирует еще ряд вирусов», - заявил глава Минздрава

Глава Минздрава констатировал:Михаил Мурашко призвал заболевших соотечественников проявлять ответственность и изолироваться – оставаться дома, не посещать людных мест во избежание распространения инфекции. Также руководитель Минздрава подчеркнул важность прививок и призвал всех россиян в целом по возможности ограничивать свои социальные контакты в тяжелый эпидемиологический сезон, об том сообщило РИА Новости.Мурашко уточнил, что в настоящее время «в ряде субъектов» увеличивается заболеваемость ковидом, гриппом, другими вирусами.Также министр проинформировал, что эпидемиологическая обстановка в РФ остается под контролем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал опасность так называемого свиного гриппа, распространяющегося сейчас в России. Врач призвал россиян вакцинироваться от гриппа, отметив, что в плане смертельного риска свиной грипп может быть опаснее коронавируса. При гриппе у человека может возникнуть сразу очень резкое ухудшение самочувствия, и вероятность летального исхода в связи с развившимся осложнением возникает уже в первые сутки болезни.

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