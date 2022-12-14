Когда артерии в опасности: врач рассказал о худшей позе для сна
Вопреки распространенному мнению, сон на левом боку является одним из лучших вариантов для отдыха. Хотя и считается, что такая поза провоцирует давление на сердце.
По словам медиков, сердце анатомически так устроено, что ему это «безразлично». На левом боку спать не стоит, если человек страдает рефлюксной болезнью. Однако на спине в этом случае спать еще хуже — изжога точно замучает.
От привычки спать на спине нужно избавляться, отмечают врачи. Почему?
- Привычка спать на спине способствует изжоге.
- Такая поза для сне связана с пониженной вентиляцией в задних нижних отделах легких.
- Сон на спине провоцирует храп даже у здорового человека, а это увеличивает риск серьезных проблем со здоровьем.
- Исследования на животных показали, что при сне на спине затрудняется отток токсинов, накапливающихся в мозге днем.
Нередко плохой сон начинается с храпа.
По данным австралийских ученых, при тяжелой степени храпа риск атеросклероза значительно увеличивается.
— Объясняют это тем, что вибрация от храпа передается на сонные артерии, механизм действия здесь примерно такой же, как и при вибрационной болезни. Она возникает у людей, работающих отбойным молотком и т. д. А американские ученые недавно установили, что из-за вибрации могут разрушаться бляшки в сонных артериях. Все эти состояния чреваты инсультом, — отметил aif.ru врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.
Атеросклероз — процесс отложения холестерина в стенке сосудов и формирование атеросклеротических бляшек, вызывающих сужение артерии.
Симптомы атеросклероза:
- возникает боль за грудиной;
- появляется одышка;
- частые головные боли;
- шум в ушах;
- значительно снижается работоспособность;
- появляется синдром повышенной утомляемости, который может приводить к стрессу, депрессии;
- общее недомогание;
- повышается артериальное давление;
Во сне на животе хуже расслабляются мышцы, человек просыпается разбитым. Плоха эта поза и для позвоночника, особенно при ожирении по мужскому типу (скопление жира в области живота).
Лучше всего спать на боку. Это не оказывает негативного влияния на изгибы позвоночника, на дыхание, «защищает» от храпа.
Как научить себя не спать на спине?
На пижаму со стороны спины пришейте кармашек, в который положите теннисный мяч. Лежать на мяче неудобно, и вы вынужденно поменяете позу во сне.
Помните, что с плохим сном связаны серьезные заболевания — ожирение, сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистая патология, Альцгеймер, Паркинсон и даже внезапная смерть.
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