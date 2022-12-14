Когда артерии в опасности: врач рассказал о худшей позе для сна

Привычка спать на спине способствует изжоге.

Такая поза для сне связана с пониженной вентиляцией в задних нижних отделах легких.

Сон на спине провоцирует храп даже у здорового человека, а это увеличивает риск серьезных проблем со здоровьем.

Исследования на животных показали, что при сне на спине затрудняется отток токсинов, накапливающихся в мозге днем.

возникает боль за грудиной;

появляется одышка;

частые головные боли;

шум в ушах;

значительно снижается работоспособность;

появляется синдром повышенной утомляемости, который может приводить к стрессу, депрессии;

общее недомогание;

повышается артериальное давление;

По словам медиков, сердце анатомически так устроено, что ему это «безразлично». На левом боку спать не стоит, если человек страдает рефлюксной болезнью. Однако на спине в этом случае спать еще хуже — изжога точно замучает.Нередко плохой сон начинается с храпа.По данным австралийских ученых, при тяжелой степени храпа риск атеросклероза значительно увеличивается.— отметил aif.ru врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университетаАтеросклероз — процесс отложения холестерина в стенке сосудов и формирование атеросклеротических бляшек, вызывающих сужение артерии.Во сне на животе хуже расслабляются мышцы, человек просыпается разбитым. Плоха эта поза и для позвоночника, особенно при ожирении по мужскому типу (скопление жира в области живота).Лучше всего спать на боку. Это не оказывает негативного влияния на изгибы позвоночника, на дыхание, «защищает» от храпа.На пижаму со стороны спины пришейте кармашек, в который положите теннисный мяч. Лежать на мяче неудобно, и вы вынужденно поменяете позу во сне.Помните, что с плохим сном связаны серьезные заболевания — ожирение, сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистая патология, Альцгеймер, Паркинсон и даже внезапная смерть.Читайте далее: Три утренних симптома, которые могут указать на проблемы с щитовидкой.

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