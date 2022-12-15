Пьете по ночам? Неочевидный признак диабета второго типа
Сахарный диабет второго типа — коварное заболевание, которое может не проявлять себя годами, а организму, особенно сосудам, наносится непоправимый вред. Высокий уровень сахара в крови разрушает все системы организма, и в первую очередь страдает зрение и почки.
Сахарный диабет второго типа легко выявить по обычному анализу крови. Сейчас даже необязательно идти в больницу — глюкометры продаются в каждой аптеке. Однако часто бывает так, что заболевание выявляют случайно.
У диабета есть неочевидные признаки, обратив внимание на которые можно заподозрить неладное и обратиться к врачу. Один из таких симптомов проявляется по ночам.
Так, неочевидным симптомом диабета второго типа может быть чувство жажды, которая усиливается ночью. Если вы просыпаетесь от того, что вам хочется пить, и это не связано с ужином, за которым вы съели слишком много соленой пищи, то это может быть признаком высокого уровня глюкозы в крови. Некоторые заранее ставят рядом с кроватью воду, зная, что ночью проснутся от жажды.
Второй признак — если вы встаете, чтобы сходить в туалет. Люди с сахарным диабетом и преддиабетом встают за ночь по 2-3 раза, чтобы помочиться.
Классические признаки сахарного диабета второго типа:
- постоянная сухость во рту,
- постоянное чувство жажды,
- сухость кожи и зуд,
- плохое заживление ран,
- слабость и потливость.
Причины развития сахарного диабета второго типа:
- нарушение обменных процессов;
- генетическая предрасположенность;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- употребление кортикостероидов;
- нарушение работы надпочечников;
- ожирение;
- заболевания, способствующие разрушению бета-клеток, отвечающих за выработку инсулина;
- постоянный стресс;
- возраст.
Читайте также: когда можно заниматься сексом после частичной резекции груди.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий