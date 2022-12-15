Пьете по ночам? Неочевидный признак диабета второго типа

постоянная сухость во рту,

постоянное чувство жажды,

сухость кожи и зуд,

плохое заживление ран,

слабость и потливость.

нарушение обменных процессов;

генетическая предрасположенность;

сердечно-сосудистые заболевания;

употребление кортикостероидов;

нарушение работы надпочечников;

ожирение;

заболевания, способствующие разрушению бета-клеток, отвечающих за выработку инсулина;

постоянный стресс;

возраст.

мый вред. Высокий уровень сахара в крови разрушает все системы организма, и в первую очередь страдает зрение и почки.Сахарный диабет второго типа легко выявить по обычному анализу крови. Сейчас даже необязательно идти в больницу — глюкометры продаются в каждой аптеке. Однако часто бывает так, что заболевание выявляют случайно.У диабета есть неочевидные признаки, обратив внимание на которые можно заподозрить неладное и обратиться к врачу. Один из таких симптомов проявляется по ночам.Так, неочевидным симптомом диабета второго типа может быть чувство жажды, которая усиливается ночью. Если вы просыпаетесь от того, что вам хочется пить, и это не связано с ужином, за которым вы съели слишком много соленой пищи, то это может быть признаком высокого уровня глюкозы в крови. Некоторые заранее ставят рядом с кроватью воду, зная, что ночью проснутся от жажды.Второй признак — если вы встаете, чтобы сходить в туалет. Люди с сахарным диабетом и преддиабетом встают за ночь по 2-3 раза, чтобы помочиться.Читайте также: когда можно заниматься сексом после частичной резекции груди

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.