Пьете по ночам? Неочевидный признак диабета второго типа

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Сахарный диабет второго типа — коварное заболевание, которое может не проявлять себя годами, а организму, особенно сосудам, наносится непоправимый вред. Высокий уровень сахара в крови разрушает все системы организма, и в первую очередь страдает зрение и почки.

Сахарный диабет второго типа легко выявить по обычному анализу крови. Сейчас даже необязательно идти в больницу — глюкометры продаются в каждой аптеке. Однако часто бывает так, что заболевание выявляют случайно.

У диабета есть неочевидные признаки, обратив внимание на которые можно заподозрить неладное и обратиться к врачу. Один из таких симптомов проявляется по ночам.

Так, неочевидным симптомом диабета второго типа может быть чувство жажды, которая усиливается ночью. Если вы просыпаетесь от того, что вам хочется пить, и это не связано с ужином, за которым вы съели слишком много соленой пищи, то это может быть признаком высокого уровня глюкозы в крови. Некоторые заранее ставят рядом с кроватью воду, зная, что ночью проснутся от жажды.

Второй признак — если вы встаете, чтобы сходить в туалет. Люди с сахарным диабетом и преддиабетом встают за ночь по 2-3 раза, чтобы помочиться.

Классические признаки сахарного диабета второго типа:
  • постоянная сухость во рту,
  • постоянное чувство жажды,
  • сухость кожи и зуд,
  • плохое заживление ран,
  • слабость и потливость.

Причины развития сахарного диабета второго типа:
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  • нарушение обменных процессов;
  • генетическая предрасположенность;
  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • употребление кортикостероидов;
  • нарушение работы надпочечников;
  • ожирение;
  • заболевания, способствующие разрушению бета-клеток, отвечающих за выработку инсулина;
  • постоянный стресс; 
  • возраст.

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