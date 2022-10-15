Онколог: когда можно заниматься сексом после частичной резекции груди
Онколог-маммолог Данаил Назлиев рассказал, когда можно заниматься сексом после такой операции, как диагностическая секторальная резекция молочной железы.
Секторальная резекция молочной железы позволяет удалить локальную опухоль (подозрительный участок), практически не затрагивая здоровые ткани. Деформация груди после такого вмешательства минимальна, а швы делают косметическими.
Как отмечает медик, хирург делает разрез на коже и удаляет этот участок, который затем отправляют в лабораторию для проверки на наличие онкологии.
— Важно дождаться заживления раны перед началом половой жизни. Обычно это происходит примерно через 4-6 недель после операции. Вы можете ощущать небольшую нежность вокруг шва, но это не должно быть болезненно. Если у вас есть швы, которые рассасываются, они должны исчезнуть к тому времени, когда вы будете заниматься сексом, — отметил онколог в своем телеграм-канале.
Он признает, что мысль о сексе может быть последним, что придет в голову после операции, однако такие вопросы задают.
По его словам, также важно носить «правильный» бюстгальтер, чтобы он поддерживал грудь и не было нагрузки на шовный материал.
Что нельзя делать сразу после операции:
- Ходить в сауну, баню.
- Заниматься спортом и вообще иметь повышенные нагрузки.
- Загорать.
- Есть соленую и острую пищу.
Показания к секторальной резекции молочной железы:
- Подозрение на рак: операция выполняется с целью уточнения диагноза. Доброкачественные опухоли (фиброаденома, липома).
- Киста, фиброзно-кистозная матопатия.
- Рак.
Напомним наиболее частые симптомы рака груди:
- узел или уплотнение в груди или подмышке
- втяжение кожи груди
- изменение размера, формы или плотности груди
- выделения из соска
- сыпь в области ареолы
- втяжение соска
- изменение кожи груди
- боль в молочной железе или соске, отечность груди.
Возможные причины рака молочной железы
- Генетическая предрасположенность.
- С возрастом вероятность заболеть увеличивается.
- Избыточный вес.
- Высокий уровень гормонов эстрогенов.
- Высокая плотность молочной железы.
- Заместительная гормональная терапия.
- Поздние роды и их отсутствие.
- Отсутствие кормления грудью.
- Травмы молочных желез, мастит.
Читайте также: Два признака необратимого повреждения печени.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Данаил Назлиев
Медицина
Онколог-маммолог
Оставить комментарий