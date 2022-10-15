Онколог: когда можно заниматься сексом после частичной резекции груди

Ходить в сауну, баню.

Заниматься спортом и вообще иметь повышенные нагрузки.

Загорать.

Есть соленую и острую пищу.

Подозрение на рак: операция выполняется с целью уточнения диагноза. Доброкачественные опухоли (фиброаденома, липома).

Киста, фиброзно-кистозная матопатия.

Рак.

узел или уплотнение в груди или подмышке

втяжение кожи груди

изменение размера, формы или плотности груди

выделения из соска

сыпь в области ареолы

втяжение соска

изменение кожи груди

боль в молочной железе или соске, отечность груди.

Генетическая предрасположенность.

С возрастом вероятность заболеть увеличивается.

Избыточный вес.

Высокий уровень гормонов эстрогенов.

Высокая плотность молочной железы.

Заместительная гормональная терапия.

Поздние роды и их отсутствие.

Отсутствие кормления грудью.

Травмы молочных желез, мастит.

Онколог-маммолограссказал, когдаможно заниматься сексом после такой операции, как диагностическая секторальная резекция молочной железы.Секторальная резекция молочной железы позволяет удалить локальную опухоль (подозрительный участок), практически не затрагивая здоровые ткани. Деформация груди после такого вмешательства минимальна, а швы делают косметическими.Как отмечает медик, хирург делает разрез на коже и удаляет этот участок, который затем отправляют в лабораторию для проверки на наличие онкологии.— отметил онколог в своем телеграм- канале Он признает, что мысль о сексе может быть последним, что придет в голову после операции, однако такие вопросы задают.По его словам, также важно носить «правильный» бюстгальтер, чтобы он поддерживал грудь и не было нагрузки на шовный материал.Читайте также: Два признака необратимого повреждения печени

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