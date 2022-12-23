Можно ли определить диабет по внешности: эндокринолог

— Конкретных внешних признаков, по которым можно точно сказать, что у человека сахарный диабет второго типа, не существует. Проводилось масштабное исследование с участием более 25 тысяч человек, которое показало, что практически каждый второй не знал о том, что у него проблемы с уровнем сахара в крови. Никаких внешних признаков, объединяющих этих людей, нет. Другое дело, что возможны косвенные признаки. Например, если мы говорим о внешности, у диабетиков очень часто бывают проблемы с кожей — у них плохо заживают любые повреждения эпидермиса, — отметил врач.

постоянная сухость во рту,

постоянное чувство жажды,

сухость кожи и зуд,

плохое заживление ран,

слабость и потливость.

Можно ли определить сахарный диабет второго типа (неинсулинозависимый, в отличие от сахарного диабета первого типа) по внешним признакам? Об этом «МедикФоруму» рассказал эндокринологМожно ли заподозрить у человека нарушения углеводного обмена по внешности? Да, можно.Это однозначно и риск развития сахарного диабета, и признак болезни.У людей с повышенным уровнем сахара в крови имеется предрасположенность к грибковым заболеваниям, которые сразу видны.Он возникает из-за проблем с сосудами.Читайте также: когда можно заниматься сексом после частичной резекции груди

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