Могут быть проблемы с лекарствами: диетолог Соломатина рассказала, чем опасен жировой гепатоз

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живот

Жировой гепатоз – заболевание, при котором в клетках печени накапливается избыточное количество жира. Другое название патологии – стеатоз. Может возникнуть на фоне неправильного питания. 

Как рассказала диетолог Елена Соломатина, жировой гепатоз появляется, когда печень не в состоянии справиться с очисткой организма.

— Когда в крови много жирных кислот, печень пытается эти кислоты вывести. В конечном итоге кислот становится так много, что она их просто не в состоянии вывести и сама претерпевает ожирение. Нарушается работа клеток печени, они сдавливаются жировыми каплями, печень начинает замещаться соединительной тканью и перестает нормально выполнять свои функции, — объяснила специалист «Вечерней Москве».

Жировой гепатоз опасен. Например, он может спровоцировать неправильную реакцию организма при приеме даже привычной дозы лекарства.

— Могут быть проблемы с лекарствами. Из-за того что печень не сможет их правильно обработать, случится передозировка со всеми последствиями, — рассказала врач.

Эта болезнь грозит людям с лишним весом, которые неправильно питаются, отметила эксперт. При правильном лечении печень поддается восстановлению.

Симптомы жировой болезни печени:
  • ощущение тяжести, дискомфорт в правом подреберье;
  • тошнота;
  • отрыжка;
  • горький привкус во рту;
  • общая слабость;
  • повышение массы тела;
  • появление сосудистых звездочек.

При далеко зашедших форм заболевания возможно пожелтение кожи, склер, слизистых, кожный зуд, асцит.

Что запускает жировой гепатоз:
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  • абдоминальное ожирение (талия объемом более 80 см у женщин, 94 см у представителей сильного пола);
  • заболевания эндокринной системы (гипертиреоз);
  • сахарный диабет;
  • несбалансированное питание;
  • острые и хронические инфекционные болезни печени;
  • малоподвижный образ жизни;
  • гипертония;
  • прием некоторых лекарственных препаратов.

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