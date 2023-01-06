Могут быть проблемы с лекарствами: диетолог Соломатина рассказала, чем опасен жировой гепатоз
Жировой гепатоз – заболевание, при котором в клетках печени накапливается избыточное количество жира. Другое название патологии – стеатоз. Может возникнуть на фоне неправильного питания.
Как рассказала диетолог Елена Соломатина, жировой гепатоз появляется, когда печень не в состоянии справиться с очисткой организма.
— Когда в крови много жирных кислот, печень пытается эти кислоты вывести. В конечном итоге кислот становится так много, что она их просто не в состоянии вывести и сама претерпевает ожирение. Нарушается работа клеток печени, они сдавливаются жировыми каплями, печень начинает замещаться соединительной тканью и перестает нормально выполнять свои функции, — объяснила специалист «Вечерней Москве».
Жировой гепатоз опасен. Например, он может спровоцировать неправильную реакцию организма при приеме даже привычной дозы лекарства.
— Могут быть проблемы с лекарствами. Из-за того что печень не сможет их правильно обработать, случится передозировка со всеми последствиями, — рассказала врач.
Эта болезнь грозит людям с лишним весом, которые неправильно питаются, отметила эксперт. При правильном лечении печень поддается восстановлению.
Симптомы жировой болезни печени:
- ощущение тяжести, дискомфорт в правом подреберье;
- тошнота;
- отрыжка;
- горький привкус во рту;
- общая слабость;
- повышение массы тела;
- появление сосудистых звездочек.
При далеко зашедших форм заболевания возможно пожелтение кожи, склер, слизистых, кожный зуд, асцит.
Что запускает жировой гепатоз:
- абдоминальное ожирение (талия объемом более 80 см у женщин, 94 см у представителей сильного пола);
- заболевания эндокринной системы (гипертиреоз);
- сахарный диабет;
- несбалансированное питание;
- острые и хронические инфекционные болезни печени;
- малоподвижный образ жизни;
- гипертония;
- прием некоторых лекарственных препаратов.
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