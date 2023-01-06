Могут быть проблемы с лекарствами: диетолог Соломатина рассказала, чем опасен жировой гепатоз

ощущение тяжести, дискомфорт в правом подреберье;

тошнота;

отрыжка;

горький привкус во рту;

общая слабость;

повышение массы тела;

появление сосудистых звездочек.

абдоминальное ожирение (талия объемом более 80 см у женщин, 94 см у представителей сильного пола);

заболевания эндокринной системы (гипертиреоз);

сахарный диабет;

несбалансированное питание;

острые и хронические инфекционные болезни печени;

малоподвижный образ жизни;

гипертония;

прием некоторых лекарственных препаратов.

– заболевание, при котором в клетках печени накапливается избыточное количество жира. Другое название патологии – стеатоз. Может возникнуть на фоне неправильного питания.Как рассказала, жировой гепатоз появляется, когда печень не в состоянии справиться с очисткой организма.— объяснила специалист «Вечерней Москве». Жировой гепатоз опасен. Например, он может спровоцировать неправильную реакцию организма при приеме даже привычной дозы лекарства.— рассказала врач.Эта болезнь грозит людям с лишним весом, которые неправильно питаются, отметила эксперт. При правильном лечении печень поддается восстановлению.При далеко зашедших форм заболевания возможно пожелтение кожи, склер, слизистых, кожный зуд, асцит.Читайте далее: Пять распространенных признаков артрита

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