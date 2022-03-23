Диетолог Соломатина рассказала о похудении с помощью теплой воды
Диетолог Елена Соломатина: теплая вода помогает худеть, «обманывая» аппетит.
В своем комментарии врач-диетолог рассказала о способе похудения с помощью теплых напитков. Соломатина отметила, что в этом плане может быть эффективной даже просто теплая вода.
Специалист объяснила, что прием теплых некалорийных напитков может воздействовать на центры насыщения таким же образом, как это делает еда. По словам медика, мозг может «обманываться», воспринимая их как суп. В результате человек не чувствует сильного аппетита, не переедает или вовсе обходится без перекуса. Кроме того, теплое питье ассоциируется с комфортом, и это тоже помогает меньше есть, так как организм не испытывает стресса.
«Употребляя теплую воду, мы смываем желудочный сок, заполняем желудок. Объем в желудке тормозит выработку грелина – гормона голода», - рассказала Елена Соломатина агентству Москва 24.
Диетолог добавила, что для похудения можно выпивать стакан теплой воды перед приемом пищи. Такой трюк позволяет сократить порции и количество потребляемых калорий.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки могут быть эффективными в деле снижения повышенного холестерина.
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
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