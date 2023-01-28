«Ежегодно умирало 2 млн детей»: Мясников рассказал о смертельно опасных осложнениях кори

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«Ежегодно умирало 2 млн детей»: Мясников рассказал о смертельно опасных осложнениях кори

Врач и телеведущий АлександрМясников рассказал, что корь чрезвычайно заразна и опасна.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори.

Симптомы и признаки кори:
  • общая слабость и ломота в теле;
  • насморк с обильными выделениями;
  • температура 38-40°C;
  • сильная головная боль;
  • мучительный сухой кашель;
  • боль в горле при глотании;
  • воспаление слизистой оболочки глаз;
  • боль в горле при глотании.
— Серьёзное инфекционное заболевание, чреватое грозными осложнениями, особенно вирусной коревой пневмонией. Меня всю жизнь преследует видение: я врач в общей палате в Африке, и кругом хрипят умирающие от коревой пневмонии дети. Ночь, за окном стучит генератор, аппаратов ИВЛ нет, и я просто бессилен что-то сделать. Мать держит младенца на руках, а я вижу, что он уже мёртвый, — написал Мясников в своем блоге.

Опасен также коревой энцефалит, который может иметь последствия через несколько лет: человек начинает терять интеллект, становится инвалидом.

— Вирус кори — один из самых заразных. Причем передается не только прямым контактом, воздушно-капельным путем, но и просто через воздух. Больной корью был в помещении и ушел, через 2-3 часа в помещение зашёл непривитый человек и заразился, — отметил врач.

До введения вакцины от кори ежегодно умирали два миллиона детей.

Мясников подчеркнул, что:
  • Лекарства от кори нет
  • Болезнь можно только предупредить вакцинами
  • Эффективность вакцины составляет 90 процентов
  • У переболевших остается пожизненный иммунитет
  • Проверьте кровь на антитела, если их нет — сделайте прививку.
Как выглядит сыпь при кори?

Это пятна неправильнойформы, слегкавозвышающимися в центре над поверхностьюкожи. Диаметр пятна обычнонепревышает 10 миллиметров, они обнаруживаюттенденцию к слиянию.

Сколько дней длится корь?

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После заражения скрытый период болезни длится от 8 дней до 3 недель. Предвестниками являются слабость, общее недомогание. У ребенка повышается температура, появляются признаки ОРЗ, с 4-5 дня болезни состояние ухудшается, усиливаются кашель, насморк, конъюнктивит, появляется сыпь.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Мясников
Александр Мясников
Медицина
врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
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