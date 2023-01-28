«Ежегодно умирало 2 млн детей»: Мясников рассказал о смертельно опасных осложнениях кори
Врач и телеведущий АлександрМясников рассказал, что корь чрезвычайно заразна и опасна.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори.
Симптомы и признаки кори:
- общая слабость и ломота в теле;
- насморк с обильными выделениями;
- температура 38-40°C;
- сильная головная боль;
- мучительный сухой кашель;
- боль в горле при глотании;
- воспаление слизистой оболочки глаз;
- боль в горле при глотании.
— Серьёзное инфекционное заболевание, чреватое грозными осложнениями, особенно вирусной коревой пневмонией. Меня всю жизнь преследует видение: я врач в общей палате в Африке, и кругом хрипят умирающие от коревой пневмонии дети. Ночь, за окном стучит генератор, аппаратов ИВЛ нет, и я просто бессилен что-то сделать. Мать держит младенца на руках, а я вижу, что он уже мёртвый, — написал Мясников в своем блоге.
Опасен также коревой энцефалит, который может иметь последствия через несколько лет: человек начинает терять интеллект, становится инвалидом.
— Вирус кори — один из самых заразных. Причем передается не только прямым контактом, воздушно-капельным путем, но и просто через воздух. Больной корью был в помещении и ушел, через 2-3 часа в помещение зашёл непривитый человек и заразился, — отметил врач.
До введения вакцины от кори ежегодно умирали два миллиона детей.
Мясников подчеркнул, что:
- Лекарства от кори нет
- Болезнь можно только предупредить вакцинами
- Эффективность вакцины составляет 90 процентов
- У переболевших остается пожизненный иммунитет
- Проверьте кровь на антитела, если их нет — сделайте прививку.
Это пятна неправильнойформы, слегкавозвышающимися в центре над поверхностьюкожи. Диаметр пятна обычнонепревышает 10 миллиметров, они обнаруживаюттенденцию к слиянию.
Сколько дней длится корь?
После заражения скрытый период болезни длится от 8 дней до 3 недель. Предвестниками являются слабость, общее недомогание. У ребенка повышается температура, появляются признаки ОРЗ, с 4-5 дня болезни состояние ухудшается, усиливаются кашель, насморк, конъюнктивит, появляется сыпь.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Медицина
врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
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