«Ежегодно умирало 2 млн детей»: Мясников рассказал о смертельно опасных осложнениях кори

общая слабость и ломота в теле;

насморк с обильными выделениями;

температура 38-40°C;

сильная головная боль;

мучительный сухой кашель;

боль в горле при глотании;

воспаление слизистой оболочки глаз;

боль в горле при глотании.

— Серьёзное инфекционное заболевание, чреватое грозными осложнениями, особенно вирусной коревой пневмонией. Меня всю жизнь преследует видение: я врач в общей палате в Африке, и кругом хрипят умирающие от коревой пневмонии дети. Ночь, за окном стучит генератор, аппаратов ИВЛ нет, и я просто бессилен что-то сделать. Мать держит младенца на руках, а я вижу, что он уже мёртвый, — написал Мясников в своем блоге.

— Вирус кори — один из самых заразных. Причем передается не только прямым контактом, воздушно-капельным путем, но и просто через воздух. Больной корью был в помещении и ушел, через 2-3 часа в помещение зашёл непривитый человек и заразился, — отметил врач.

Лекарства от кори нет

Болезнь можно только предупредить вакцинами

Эффективность вакцины составляет 90 процентов

У переболевших остается пожизненный иммунитет

Проверьте кровь на антитела, если их нет — сделайте прививку.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори.Опасен также коревой энцефалит, который может иметь последствия через несколько лет: человек начинает терять интеллект, становится инвалидом.До введения вакцины от кори ежегодно умирали два миллиона детей.Это пятна неправильнойформы, слегкавозвышающимися в центре над поверхностьюкожи. Диаметр пятна обычнонепревышает 10 миллиметров, они обнаруживаюттенденцию к слиянию.После заражения скрытый период болезни длится от 8 дней до 3 недель. Предвестниками являются слабость, общее недомогание. У ребенка повышается температура, появляются признаки ОРЗ, с 4-5 дня болезни состояние ухудшается, усиливаются кашель, насморк, конъюнктивит, появляется сыпь.Читайте далее: Три предупреждающих признака того, что боль в ногах вызвана накоплением холестерина

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