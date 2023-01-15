Три предупреждающих признака того, что боль в ногах вызвана накоплением холестерина



Высокий уровень холестерина в крови создает идеальную почву для серьезных проблем со здоровьем, начиная от болезней сердца и заканчивая инсультами. Крайне важно обращать внимание на три предупреждающих знака.



Оставляя высокий уровень холестерина на произвол судьбы, вы провоцируете образование бляшек в ваших артериях, предупреждают медики. Это неприятный "коктейль" из жировых веществ, продуктов жизнедеятельности клеток, кальция, фибрина, а также холестерина.



Как только в ваши артерии попадает слишком много этой опасной смеси, они становятся узкими и твердыми. Это создает далеко не идеальные условия для кровотока, вызывая “первый” симптом.



Недостаток притока крови к ногам иногда может вызвать заболевание периферических артерий, или сокращенно PAD, сообщает клиника Кливленда. Первым симптомом, вызываемым PAD, является хромота, которая происходит из-за мышечной боли, которую можно идентифицировать по трем характерным признакам.



1. Тупая и ноющая боль

2. Боль возникает вместе с активностью

3. Чем больше усилий вы прилагаете, тем сильнее будет ощущаться боль.



Повышенный холестерин: 2 признака на вашей коже, что у вас накопление «жировых отложений»



Как только вы остановитесь, чтобы отдохнуть, боль должна прекратиться в течение нескольких минут или даже меньше.



3 признака, что боль в ногах вызвана накоплением холестерина — «первый симптом»

Еще одним ключевым признаком хромоты является то, что она влияет только на мышцы, то есть не вызывает боли в суставах и костях. Недостаток притока крови к ногам иногда может вызвать заболевание периферических артерий, или сокращенно PAD, сообщает клиника Кливленда. Первым симптомом, вызываемым PAD, является хромота, которая происходит из-за мышечной боли, которую можно идентифицировать по трем характерным признакам.1. Тупая и ноющая боль2. Боль возникает вместе с активностью3. Чем больше усилий вы прилагаете, тем сильнее будет ощущаться боль.Как только вы остановитесь, чтобы отдохнуть, боль должна прекратиться в течение нескольких минут или даже меньше.Еще одним ключевым признаком хромоты является то, что она влияет только на мышцы, то есть не вызывает боли в суставах и костях.

Жгучая или ноющая боль в ступнях и пальцах ног во время отдыха, особенно ночью в положении лежа.

Холодная кожа на ногах

Покраснение или другие изменения цвета кожи

Более частые инфекции

Язвы на пальцах ног и ступнях, которые не заживают.

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