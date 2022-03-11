Диабет 2 типа: полиурия - признак, который поражает «особенно ночью»
Диабет 2 типа является хроническим заболеванием, при котором уровень сахара в крови может стать слишком высоким. Это происходит из-за дисфункции в том, как организм вырабатывает инсулин — гормон, который регулирует уровень сахара в крови. К сожалению, диабет 2 типа не дает о себе знать до тех пор, пока уровень сахара в крови не станет стабильно выше обычного.
Одним из явных признаков уверенно высокого уровня сахара в крови является «выделение большего количества мочи, чем обычно, особенно ночью», объясняет Diabetes UK.
Этот симптом, также называемый полиурией, заключается в том, что организм мочится чаще, чем обычно, и при каждом мочеиспускании выделяется избыточное или аномально большое количество мочи. Полиурия определяется как частое выделение больших объемов мочи – более трех литров в день по сравнению с нормальным суточным диурезом у взрослых, составляющим около одного-двух литров.
Как это связано с диабетом
Полиурия обычно является результатом употребления чрезмерного количества жидкости (полидипсия), особенно воды и жидкостей, содержащих кофеин или алкоголь.
«Это также один из основных признаков сахарного диабета. Когда почки фильтруют кровь для образования мочи, они повторно поглощают весь сахар, возвращая его в кровоток», — объясняет Diabetes.co.uk. «При диабете уровень сахара в крови аномально высок. Не весь сахар может быть реабсорбирован, и часть этого избытка глюкозы из крови попадает в мочу, где она вытягивает больше воды».
Это приводит к необычно большому объему мочи.
«Вы должны проконсультироваться с врачом, если у вас наблюдается чрезмерное мочеиспускание в течение нескольких дней, что не может быть объяснено увеличением количества жидкости или лекарств».
Ранее Медикфорум писал о лечении болезни почек.
Diabetes UK
Здоровье
Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.
Оставить комментарий