Диабет 2 типа: полиурия - признак, который поражает «особенно ночью»

Как это связано с диабетом

«Это также один из основных признаков сахарного диабета. Когда почки фильтруют кровь для образования мочи, они повторно поглощают весь сахар, возвращая его в кровоток», — объясняет Diabetes.co.uk. «При диабете уровень сахара в крови аномально высок. Не весь сахар может быть реабсорбирован, и часть этого избытка глюкозы из крови попадает в мочу, где она вытягивает больше воды».

«Вы должны проконсультироваться с врачом, если у вас наблюдается чрезмерное мочеиспускание в течение нескольких дней, что не может быть объяснено увеличением количества жидкости или лекарств».