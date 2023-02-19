Врач Соломатина объяснила неожиданное влияние чеснока на мозг
Известно, что лечебные свойства чеснока заключается в его противовирусном эффекте, он помогает организму бороться с простудными заболеваниями. Оказывается, мозг тоже нуждается в чесноке.
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, употребление в пищу чеснока полезно для работы мозга.
Для мозга важна клетчатка, которая содержится в чесноке. Он также защищает стенки сосудов от холестерина.
— Он оказывает противовоспалительное действие наравне с аспирином. Он улучшает кровообращение и не дает тромбоцитам склеиваться до состояния тромбов, а также снимает воспаление в сосудах, — отметила медик в беседе с «Вечерней Москвой».
Холестерин, по словам Соломатиной, прикрепляется только к воспаленным стенкам сосудов: гладкую поверхность он не заполняет. Чеснок способствует снижению воспаления, влияя, таким образом, на снижение уровня холестерина.
Полезные свойства чеснока:
- Положительно влияет на сердечнососудистую систему,
- Снижает уровень холестерина в крови,
- Полезен при повышенном артериальном давлении,
- Снижает риск образования тромбов в кровеносных сосудах.
Чеснок может быть полезен в качестве профилактического средства при развитии онкологических заболеваний. Его эфирное масло, аллицин, является мощным антиоксидантом. По данным ученых, если курильщикам съедать два раза в неделю по одному зубчику чеснока, то риск возникновения рака снижается на треть.
Чеснок используют в народной медицине для выведения глистов. Он также стимулирует выделение желчи и улучшает переваривание жирной пищи, поэтому его часто добавляют в жирные блюда.
Для мужчин можно выделить его благоприятное влияние на потенцию, а также его используют для лечения простатита. Полезен чеснок и спортсменам, поскольку он блокирует действие гормона стресса кортизола и стимулирует выработку тестостерона. Для женщин — в целях профилактики появления рака груди и матки.
Противопоказания к употреблению чеснока:
- Чеснок усиливает аппетит. Это важно помнить тем, кто находится на диете.
- Противопоказан при язве желудка и 12-типерстной кишки, гастрите, геморрое, при заболеваниях почек и печени, эпилепсии.
- Может вызывать аллергические реакции.
Здоровому взрослому человеку достаточно съедать в день 1-2 зубчика чеснока для поддержания иммунитета и профилактики заболеваний.
Чеснок является полезным продуктом, но требует к себе разумного подхода, отмечал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, некоторые «бабушкины рецепты» не только не имеют смысла, но и могут представлять серьезную опасность для здоровья. Некоторые из них связаны с чесноком.
Капли из лука и чеснока при насморке
Такие капли не уменьшат объём выделений, а только увеличат. К тому же можно получить ожог слизистой.
— Если закапывать лук и чеснок, наверно, потечет еще больше. Это раздражающие капли, — отметил Мясников.
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Единственным возможным эффектом от процедуры может стать расстройство кишечника. Процедура бесполезна, в некоторых случаях болезненна и поможет привести к серьёзным проблемам.
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