Врач Соломатина объяснила неожиданное влияние чеснока на мозг

Положительно влияет на сердечнососудистую систему,

Снижает уровень холестерина в крови,

Полезен при повышенном артериальном давлении,

Снижает риск образования тромбов в кровеносных сосудах.

Чеснок усиливает аппетит. Это важно помнить тем, кто находится на диете.

Противопоказан при язве желудка и 12-типерстной кишки, гастрите, геморрое, при заболеваниях почек и печени, эпилепсии.

Может вызывать аллергические реакции.

По словам врача-диетолога, употребление в пищу чеснока полезно для работы мозга.Для мозга важна клетчатка, которая содержится в чесноке. Он также защищает стенки сосудов от холестерина.— отметила медик в беседе с «Вечерней Москвой».Холестерин, по словам Соломатиной, прикрепляется только к воспаленным стенкам сосудов: гладкую поверхность он не заполняет. Чеснок способствует снижению воспаления, влияя, таким образом, на снижение уровня холестерина.Чеснок может быть полезен в качестве профилактического средства при развитии онкологических заболеваний. Его эфирное масло, аллицин, является мощным антиоксидантом. По данным ученых, если курильщикам съедать два раза в неделю по одному зубчику чеснока, то риск возникновения рака снижается на треть.Чеснок используют в народной медицине для выведения глистов. Он также стимулирует выделение желчи и улучшает переваривание жирной пищи, поэтому его часто добавляют в жирные блюда.Для мужчин можно выделить его благоприятное влияние на потенцию, а также его используют для лечения простатита. Полезен чеснок и спортсменам, поскольку он блокирует действие гормона стресса кортизола и стимулирует выработку тестостерона. Для женщин — в целях профилактики появления рака груди и матки.Здоровому взрослому человеку достаточно съедать в день 1-2 зубчика чеснока для поддержания иммунитета и профилактики заболеваний.Чеснок является полезным продуктом, но требует к себе разумного подхода, отмечал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, некоторые «бабушкины рецепты» не только не имеют смысла, но и могут представлять серьезную опасность для здоровья. Некоторые из них связаны с чесноком.Такие капли не уменьшат объём выделений, а только увеличат. К тому же можно получить ожог слизистой.Единственным возможным эффектом от процедуры может стать расстройство кишечника. Процедура бесполезна, в некоторых случаях болезненна и поможет привести к серьёзным проблемам.Читайте также: Снизить уровень сахара в крови помогут орехи.

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