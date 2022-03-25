Помогает ли чеснок разжижать кровь: объясняет врач Елена Соломатина
Бытует мнение, что чеснок может действовать как средство разжижения крови – так ли это на самом деле, объяснила врач.
В комментарии врача диетолога Елены Соломатиной прозвучало мнение по поводу свойств чеснока. В частности, по поводу его способности разжижать густую кровь. Соломатина напомнила, что сгущение крови является потенциально опасным для человека состоянием – в этом случае возрастает риск тромбоза и связанных с ним осложнений, включая инсульт и сердечный приступ.
Медик рассказала, что чеснок действительно может использоваться как органическое средство профилактики данных проблем.
«Чеснок хорошо разжижает кровь. Там есть аллицин – естественное кроворазжижающее средство», - заявила врач агентству Москва 24.
В то же время, уточнила Соломатина, даже при наличии хорошего здоровья не следует съедать больше зубчика за сутки. Дело в том, что пряный овощ содержит соединения, агрессивно действующие на слизистую, – справиться с ними без последствий может только неповрежденный пищеварительный тракт. Если же имеются проблемы в виде тракта колитов, гастритов, эрозий или язв, есть чеснок не нужно совсем.
Примечательно, что людей с крепким желудком, которые могут позволить себе наслаждаться блюдами с чесноком, он защищает от возникновения язвы. По словам Соломатиной, чеснок препятствует размножению вызывающих язву желудка бактерий Helicobacter pylori.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут быть особенно эффективными для поддержания здоровья в переходный весенний период.
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
Оставить комментарий