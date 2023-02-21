Эректильная дисфункция может быть следствием высокого уровня холестерина в крови
Высокий уровень холестерина означает, что в крови слишком много холестерина, который является жирным веществом. Если такое состояние не контролировать, это может привести к сердечному приступу и инсульту.
Часто люди и не подозревают, что у них высокий уровень холестерина, поскольку симптомов может долго не быть. Единственный верный способ узнать об этом — сдать анализы.
Повышенный уровень холестерина можно заподозрить по ряду факторов, и один из них — проблемы с сексом. Речь идет об эректильной дисфункции.
— Большинство мужчин время от времени испытывают трудности с эрекцией, и в этом нет ничего страшного, но если это случается снова и снова, проблемой необходимо заниматься. Высокий уровень холестерина приводит к тому, что механизм кровоснабжения полового члена повреждается, и у мужчин возникает эректильная дисфункция. Она может быть ранним предупреждающим признаком того, что вы страдаете от высокого уровня холестерина, — отметила доктор Лиз Джеффри, врач-исследователь в MAC Clinical Research.
Лучший способ справиться с этим — устранить причину. Если эректильная дисфункция вызвана хроническим заболеванием, таким как сахарный диабет, гипертония или высокий уровень холестерина, то лечение может остановить дальнейшее повреждение нервов и сосудов в половом члене, добавила специалист.
К высокому уровню холестерина часто приводит образ жизни. Люди едят слишком много жирной пищи, мало двигаются, злоупотребляют курением и алкоголем. Все это сильно повреждает и без того нездоровые сосуды.
Медики советуют:
- Есть меньше жирной пищи
- Больше заниматься спортом
- Бросить курить
- Исключить или минимизировать алкоголь.
Признаки эректильной дисфункции:
- периодическое или регулярное исчезновение эрекции в разгар полового акта;
- преждевременная эякуляция;
- отсутствие оргазма;
- отсутствие эякуляции;
- отсутствие эрекции, несмотря на возбуждение;
- снижение либидо;
- неспособность совершить половой акт с партнершей;
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