Эректильная дисфункция может быть следствием высокого уровня холестерина в крови

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Высокий уровень холестерина означает, что в крови слишком много холестерина, который является жирным веществом. Если такое состояние не контролировать, это может привести к сердечному приступу и инсульту.

Часто люди и не подозревают, что у них высокий уровень холестерина, поскольку симптомов может долго не быть. Единственный верный способ узнать об этом — сдать анализы.

Повышенный уровень холестерина можно заподозрить по ряду факторов, и один из них — проблемы с сексом. Речь идет об эректильной дисфункции.

— Большинство мужчин время от времени испытывают трудности с эрекцией, и в этом нет ничего страшного, но если это случается снова и снова, проблемой необходимо заниматься. Высокий уровень холестерина приводит к тому, что механизм кровоснабжения полового члена повреждается, и у мужчин возникает эректильная дисфункция. Она может быть ранним предупреждающим признаком того, что вы страдаете от высокого уровня холестерина, — отметила доктор Лиз Джеффри, врач-исследователь в MAC Clinical Research.

Лучший способ справиться с этим — устранить причину. Если эректильная дисфункция вызвана хроническим заболеванием, таким как сахарный диабет, гипертония или высокий уровень холестерина, то лечение может остановить дальнейшее повреждение нервов и сосудов в половом члене, добавила специалист.

К высокому уровню холестерина часто приводит образ жизни. Люди едят слишком много жирной пищи, мало двигаются, злоупотребляют курением и алкоголем. Все это сильно повреждает и без того нездоровые сосуды.

Медики советуют:
  • Есть меньше жирной пищи
  • Больше заниматься спортом
  • Бросить курить
  • Исключить или минимизировать алкоголь.

Признаки эректильной дисфункции:
Топ-8 факторов, вызывающих проблемы с эрекцией


  • периодическое или регулярное исчезновение эрекции в разгар полового акта;
  • преждевременная эякуляция;
  • отсутствие оргазма;
  • отсутствие эякуляции;
  • отсутствие эрекции, несмотря на возбуждение;
  • снижение либидо;
  • неспособность совершить половой акт с партнершей;

Симптомы высокого холестерина: эректильная дисфункция может быть признаком


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