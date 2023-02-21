Эректильная дисфункция может быть следствием высокого уровня холестерина в крови

Есть меньше жирной пищи

Больше заниматься спортом

Бросить курить

Исключить или минимизировать алкоголь.

периодическое или регулярное исчезновение эрекции в разгар полового акта;

преждевременная эякуляция;

отсутствие оргазма;

отсутствие эякуляции;

отсутствие эрекции, несмотря на возбуждение;

снижение либидо;

неспособность совершить половой акт с партнершей;

Часто люди и не подозревают, что у них высокий уровень холестерина, поскольку симптомов может долго не быть. Единственный верный способ узнать об этом — сдать анализы.Повышенный уровень холестерина можно заподозрить по ряду факторов, и один из них — проблемы с сексом. Речь идет об эректильной дисфункции.— отметила доктор Лиз Джеффри, врач-исследователь в MAC Clinical Research.Лучший способ справиться с этим — устранить причину. Если эректильная дисфункция вызвана хроническим заболеванием, таким как сахарный диабет, гипертония или высокий уровень холестерина, то лечение может остановить дальнейшее повреждение нервов и сосудов в половом члене, добавила специалист.К высокому уровню холестерина часто приводит образ жизни. Люди едят слишком много жирной пищи, мало двигаются, злоупотребляют курением и алкоголем. Все это сильно повреждает и без того нездоровые сосуды.Читайте далее: Пять ярких признаков сахарного диабета, которые проявляются по утрам

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