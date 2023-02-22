Известный музыкант рассказал о первых признаках рака простаты. Сейчас у него четвертая стадия
62-летний гитарист рок-группы Duran Duran Энди Тейлор рассказал о жизни с четвёртой стадией рака простаты и о первых признаках заболевания.
Музыкант рассказал изданию People, что как-то раз во время пробежки он почувствовал боль, как при больных суставах, то есть артрите. Это стало повторяться. Тейлор всерьез решил, что у него артрит. Затем он обнаружил у себя в лимфоузлах пару шишек.
— И первое, о чем я подумал — а когда я в последний раз сдавал тест на антиген рака простаты? Из-за этого умер мой отец, так что в семье были прецеденты, — рассказал музыкант.
Это было в 2018 году. Из-за болезни музыкант пропустил церемонию по случаю включения коллектива в Зал славы рок-н-ролла.
Тейлор успешно лечится, он получает терапию, позволяющую предотвратить дальнейшее развитие онкологического процесса. Он работает, занимаясь творчеством.
— Я рано понял, что, если занимать свой ум и быть физически активным, это имеет значение. Так можно перебороть этого мрачного жнеца. У Duran Duran много фанаток. Не нужно намеков, просто заставьте своих мужчин сдать тест на антиген рака простаты, — сказал музыкант.
Рак предстательной железы – злокачественное новообразование, возникающее в результате трансформации клеток железистого эпителия простаты.
Симптомы рака простаты:
- Сильные позывы, но слабый поток мочи при мочеиспускании.
- Трудность при начале мочеиспускания.
- Повышенная частота мочеиспускания.
- Струя мочи может быть непостоянной, постоянно начинающейся и останавливающейся.
Где болит при раке простаты?
С развитием болезни могут поражаться лимфатические узлы, кости и другие органы. Многие пациенты жалуются на боли в костях, суставах, а особенно в пояснице и костях таза.
От чего появляется рак простаты?
Часть (примерно 5-10%) случаев этого вида рака связана с наследственностью. Повышенный уровень некоторых гормонов в крови тоже может вызвать рак предстательной железы.
Какой анализ крови покажет рак простаты?
Тест на простат-специфический антиген (ПСА). ПСА (общий и свободный) считается стандартом в скрининге на рак предстательной железы. Этот анализ крови измеряет количество простатспецифического антигена в крови.
Рак простаты — гормонозависимая опухоль, то есть ее рост стимулирует тестостерон. Поэтому считается, что у мужчин с высоким уровнем этого гормона возникновение онкопроцесса вероятнее и течение его будет злокачественнее.
Опухоль при этом виде онкологии растет медленно и может не проявляться многие годы. При этом рак предстательной железы дает ранние метастазы — это главная его опасность.
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