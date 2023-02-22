Известный музыкант рассказал о первых признаках рака простаты. Сейчас у него четвертая стадия

Сильные позывы, но слабый поток мочи при мочеиспускании.

Трудность при начале мочеиспускания.

Повышенная частота мочеиспускания.

Струя мочи может быть непостоянной, постоянно начинающейся и останавливающейся.

Музыкант рассказал изданию People, что как-то раз во время пробежки он почувствовал боль, как при больных суставах, то есть артрите. Это стало повторяться. Тейлор всерьез решил, что у него артрит. Затем он обнаружил у себя в лимфоузлах пару шишек., — рассказал музыкант.Это было в 2018 году. Из-за болезни музыкант пропустил церемонию по случаю включения коллектива в Зал славы рок-н-ролла.Тейлор успешно лечится, он получает терапию, позволяющую предотвратить дальнейшее развитие онкологического процесса. Он работает, занимаясь творчеством.— сказал музыкант.Рак предстательной железы – злокачественное новообразование, возникающее в результате трансформации клеток железистого эпителия простаты.С развитием болезни могут поражаться лимфатические узлы, кости и другие органы. Многие пациенты жалуются на боли в костях, суставах, а особенно в пояснице и костях таза.Часть (примерно 5-10%) случаев этого вида рака связана с наследственностью. Повышенный уровень некоторых гормонов в крови тоже может вызвать рак предстательной железы.Тест на простат-специфический антиген (ПСА). ПСА (общий и свободный) считается стандартом в скрининге на рак предстательной железы. Этот анализ крови измеряет количество простатспецифического антигена в крови.Рак простаты — гормонозависимая опухоль, то есть ее рост стимулирует тестостерон. Поэтому считается, что у мужчин с высоким уровнем этого гормона возникновение онкопроцесса вероятнее и течение его будет злокачественнее.Опухоль при этом виде онкологии растет медленно и может не проявляться многие годы. При этом рак предстательной железы дает ранние метастазы — это главная его опасность.Читайте также: Миллионы людей рискуют заболеть сахарным диабетом, если они подхватят распространенную вирусную инфекцию Читайте далее: Пять ярких признаков сахарного диабета, которые проявляются по утрам

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