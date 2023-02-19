Миллионы людей рискуют заболеть сахарным диабетом, если они подхватят распространенную вирусную инфекцию

В анамнезе заболевания не было

В анамнезе не было приема сахароснижающих препаратов

Уровень сахара в крови был ниже 6,5 ммоль/л

постоянная жажда;

частое мочеиспускание.

сильная усталость;

длительное заживление царапин, ссадин, ран;

покалывание в ногах;

ухудшение зрения.

Люди по-прежнему болеют коронавирусом, хоть и в гораздо более легкой форме, чем это было в начале пандемии. По мнению большинства врачей, ковид скоро станет таким же привычным, как и грипп.Однако это не отменяет возможных побочных эффектов от болезни, иногда очень серьезных. У гриппа они, безусловно, тоже есть. Но именно ковид особенно часто дает осложнения на работу сосудов.Как говорится в исследовании, опубликованном в Express, все больше доказательств показывает связь между COVID-19 и сахарным диабетом второго типа.Пока точно неясно, увеличивает ли COVID-19 выявление диабета, уже ранее существовавшего, или может вызвать начало заболевания.Создавая онлайн-реестр случаев диабета, связанных с COVID-19, команда ученых проанализировала недавно диагностированный диабет, возникший в течение четырех недель после заражения Covid.Чтобы исключить ранее существовавшие признаки высокого уровня сахара в крови, они ввели понятие «впервые возникший диабет». Он был определен как:Данные собрали в период с октября по апрель 2022 года из 61 больницы в 25 странах, в которых было зарегистрировано 537 подходящих случаев недавно диагностированного диабета.У 45 процентов пациентов, недавно классифицированных как диабетики, высокий уровень сахара в крови сохранялся и после излечения от Covid-инфекцииДополнительные последующие данные за три месяца показали, что 23 пациента продолжали классифицироваться как диабетики, в то время как у пяти наступила ремиссия.Ремиссия означает, что уровень сахара в крови недостаточно высок, чтобы быть классифицированным как преддиабетический или диабетический, без необходимости приема лекарств (ниже 6,5 ммоль/л).— говорится в исследовании.Диабетикам, заразившимся Covid, рекомендуется чаще проверять уровень сахара в крови.Читайте также: Можно ли принимать вместе витамины и алкоголь: мнение кардиолога

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