Миллионы людей рискуют заболеть сахарным диабетом, если они подхватят распространенную вирусную инфекцию
Новые исследования показывают, что существует связь между распространенной вирусной инфекцией и диабетом. Речь идет о COVID-19.
Люди по-прежнему болеют коронавирусом, хоть и в гораздо более легкой форме, чем это было в начале пандемии. По мнению большинства врачей, ковид скоро станет таким же привычным, как и грипп.
Однако это не отменяет возможных побочных эффектов от болезни, иногда очень серьезных. У гриппа они, безусловно, тоже есть. Но именно ковид особенно часто дает осложнения на работу сосудов.
Как говорится в исследовании, опубликованном в Express, все больше доказательств показывает связь между COVID-19 и сахарным диабетом второго типа.
Пока точно неясно, увеличивает ли COVID-19 выявление диабета, уже ранее существовавшего, или может вызвать начало заболевания.
Создавая онлайн-реестр случаев диабета, связанных с COVID-19, команда ученых проанализировала недавно диагностированный диабет, возникший в течение четырех недель после заражения Covid.
Чтобы исключить ранее существовавшие признаки высокого уровня сахара в крови, они ввели понятие «впервые возникший диабет». Он был определен как:
- В анамнезе заболевания не было
- В анамнезе не было приема сахароснижающих препаратов
- Уровень сахара в крови был ниже 6,5 ммоль/л
Данные собрали в период с октября по апрель 2022 года из 61 больницы в 25 странах, в которых было зарегистрировано 537 подходящих случаев недавно диагностированного диабета.
У 45 процентов пациентов, недавно классифицированных как диабетики, высокий уровень сахара в крови сохранялся и после излечения от Covid-инфекции
Дополнительные последующие данные за три месяца показали, что 23 пациента продолжали классифицироваться как диабетики, в то время как у пяти наступила ремиссия.
Ремиссия означает, что уровень сахара в крови недостаточно высок, чтобы быть классифицированным как преддиабетический или диабетический, без необходимости приема лекарств (ниже 6,5 ммоль/л).
— Это исследование показывает клиническую правдоподобность диабетогенного эффекта COVID-19. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить механизмы вирусного вмешательства в метаболизм глюкозы. Хотя в этой области необходимы дополнительные исследования, люди, у которых уже есть диабет, должны знать, что они подвергаются более высокому риску тяжелой инфекции, вызванной Covid, — говорится в исследовании.
Диабетикам, заразившимся Covid, рекомендуется чаще проверять уровень сахара в крови.
Классические симптомы сахарного диабета второго типа:
- постоянная жажда;
- частое мочеиспускание.
- сильная усталость;
- длительное заживление царапин, ссадин, ран;
- покалывание в ногах;
- ухудшение зрения.
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