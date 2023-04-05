Вкусная еда, которая предотвращает образование камней в почках

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арбуз

Фрукты и овощи, в которых содержится много воды, помогут предотвратить риск развития мочекаменной болезни, рассказал нефролог Иван Портер. Речь идет об арбузах, помидорах и огурцах.

— Эти фрукты и овощи содержат натуральный цитрат, который является естественным ингибитором образования камней и может помочь предотвратить развитие мочекаменной болезни, — отметил Портер «Ридусу»

Он также предупредил о продуктах, которые могут спровоцировать появления камней: белковые животные продукты и зелень.

Мочекаменная болезнь — заболевание, при котором в мочевыводящей системе образуется песок и камни (конкременты). Эта болезнь при обострениях значительно снижает качество жизни: те, кто хоть раз пережил почечную колику, ни с чем ее не спутают.

Почечная колика является самым характерным симптомом мочекаменной болезни – это внезапный приступ сильной боли в пояснице. Боль может сопровождаться тошнотой, рвотой, частыми позывами к мочеиспусканию и резями.

Признаки наличия песка в мочевом пузыре

Самым распространенным признаком появления песка в мочевом пузыре считается жжение при мочеиспускании. Это происходит из-за травмирования слизистой оболочки уретры острыми гранями кристаллов солей.

К другим проявлениям заболевания относятся:
  • ноющая, тянущая боль внизу живота;
  • нарушение и затруднение при мочеиспускании;
  • помутнение мочи;
  • цистит (часто развивается из-за постоянной травматизации стенок мочевого пузыря).

Причины появления мочекаменной болезни 

Обычно это генетическая предрасположенность к патологии почек и заболевания, сопровождающиеся нарушением обмена веществ.

Другие причины развития заболевания:
  • Заболевания, связанные с нарушением оттока мочи. 
  • Неправильно подобранный рацион.
  • Недостаток жидкости или переизбыток соли.
  • Заболевания, связанные с нарушением обмена веществ.
  • У жителей жаркого климата повышается риск возникновения песка и конкрементов во всех отделах мочевыводящих путей.

Где болит при мочекаменной болезни?

Боль отдает в нижнюю часть живота, половые органы, промежность или прямую кишку. Появляется частое и болезненное мочеиспускание.

Как понять, что идет песок? Признаки:
  • нарушение мочеиспускания или дизурия;
  • частые позывы;
  • режущие боли в пояснице и паху, отдающие в верхние отделы живота;
  • ощущение неполного опорожнения пузыря;
  • примесь (прожилки) крови в моче.

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Кофе поможет защититься от камней в почках


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