Вкусная еда, которая предотвращает образование камней в почках
Фрукты и овощи, в которых содержится много воды, помогут предотвратить риск развития мочекаменной болезни, рассказал нефролог Иван Портер. Речь идет об арбузах, помидорах и огурцах.
— Эти фрукты и овощи содержат натуральный цитрат, который является естественным ингибитором образования камней и может помочь предотвратить развитие мочекаменной болезни, — отметил Портер «Ридусу».
Он также предупредил о продуктах, которые могут спровоцировать появления камней: белковые животные продукты и зелень.
Мочекаменная болезнь — заболевание, при котором в мочевыводящей системе образуется песок и камни (конкременты). Эта болезнь при обострениях значительно снижает качество жизни: те, кто хоть раз пережил почечную колику, ни с чем ее не спутают.
Почечная колика является самым характерным симптомом мочекаменной болезни – это внезапный приступ сильной боли в пояснице. Боль может сопровождаться тошнотой, рвотой, частыми позывами к мочеиспусканию и резями.
Признаки наличия песка в мочевом пузыре
Самым распространенным признаком появления песка в мочевом пузыре считается жжение при мочеиспускании. Это происходит из-за травмирования слизистой оболочки уретры острыми гранями кристаллов солей.
К другим проявлениям заболевания относятся:
- ноющая, тянущая боль внизу живота;
- нарушение и затруднение при мочеиспускании;
- помутнение мочи;
- цистит (часто развивается из-за постоянной травматизации стенок мочевого пузыря).
Причины появления мочекаменной болезни
Обычно это генетическая предрасположенность к патологии почек и заболевания, сопровождающиеся нарушением обмена веществ.
Другие причины развития заболевания:
- Заболевания, связанные с нарушением оттока мочи.
- Неправильно подобранный рацион.
- Недостаток жидкости или переизбыток соли.
- Заболевания, связанные с нарушением обмена веществ.
- У жителей жаркого климата повышается риск возникновения песка и конкрементов во всех отделах мочевыводящих путей.
Где болит при мочекаменной болезни?
Боль отдает в нижнюю часть живота, половые органы, промежность или прямую кишку. Появляется частое и болезненное мочеиспускание.
Как понять, что идет песок? Признаки:
- нарушение мочеиспускания или дизурия;
- частые позывы;
- режущие боли в пояснице и паху, отдающие в верхние отделы живота;
- ощущение неполного опорожнения пузыря;
- примесь (прожилки) крови в моче.
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