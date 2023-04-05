Вкусная еда, которая предотвращает образование камней в почках

ноющая, тянущая боль внизу живота;

нарушение и затруднение при мочеиспускании;

помутнение мочи;

цистит (часто развивается из-за постоянной травматизации стенок мочевого пузыря).

Заболевания, связанные с нарушением оттока мочи.

Неправильно подобранный рацион.

Недостаток жидкости или переизбыток соли.

Заболевания, связанные с нарушением обмена веществ.

У жителей жаркого климата повышается риск возникновения песка и конкрементов во всех отделах мочевыводящих путей.

нарушение мочеиспускания или дизурия;

частые позывы;

режущие боли в пояснице и паху, отдающие в верхние отделы живота;

ощущение неполного опорожнения пузыря;

примесь (прожилки) крови в моче.

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