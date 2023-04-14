Симптомы рака легких: три признака, которые можно заметить по глазам

кашель не проходит через 2 или 3 недели

продолжительный кашель усиливается

инфекции грудной клетки, которые возвращаться

кашель с кровью

боль при дыхании или кашле

постоянная одышка

постоянная усталость

потеря аппетита, необъяснимая потеря веса

изменения во внешнем виде пальцев (утолщение на кончиках)

затрудненное глотание или боль при глотании

хриплый голос

отек лица или шеи

постоянная боль в груди или плече

Главным признаком рака легких называют кашель с кровью, хотя это симптом запущенной болезни. Иногда признаки могут появиться в других областях тела, включая глаза.Немелкоклеточный рак легких (НМРЛ) часто начинается в бронхах, затем быстро растет и распространяется на другие части тела. В некоторых случаях злокачественные опухоли легких могут вызывать повреждение нерва.- особый набор симптомов, связанных с повреждением нерва, сообщили эксперты Центра лечения рака. Для этого синдрома характерен птоз (провисание верхнего века), миоз (уменьшение зрачка) и энофтальм (когда глазное яблоко западает внутрь орбиты). Симптомы часто поражают одну сторону лица.Метастатический рак легких также может вызывать симптомы, которые влияют на глаза. Этот тип рака легких возникает, когда злокачественные клетки отделяются от опухоли и перемещаются в другие части тела через кровеносную или лимфатическую систему.Если поражен головной или спинной мозг, в глазах может появиться нечеткость или двоение. Возможна головная боль, трудности с речью или судороги.Один из лучших способов предотвратить рак легких - бросить курить, если вы курильщик. Кроме того, диета с низким содержанием жиров и высоким содержанием клетчатки может снизить риск развития онкологии. Регулярные физические упражнения тоже повышают шансы оставаться здоровым.Читайте также: Как снизить риск развития рака за 5 минут. Еще по теме: Жировая болезнь печени, связанная с алкоголем: шесть ранних симптомов. Можно почитать: Эти три симптома подскажут без тонометра, что давление «зашкаливает»

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