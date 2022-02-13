Рак легких: 2 признака, «вызванные опухолью», которые могут появиться на вашем веке
В некоторых редких случаях признаки могут появиться на ваших веках. Cancer Research UK утверждает что раннее обнаружение рака легких поможет его вылечить, поэтому, если вы заметите какие-либо изменения, как можно скорее проверьте их у врача общей практики.
Исследование рака объясняет, что очень редкий тип рака легкого, растущий прямо в верхней части легкого, называется опухолью поджелудочной железы. В нем говорится, что эти опухоли вызывают очень специфические симптомы, причем наиболее распространенным симптомом является сильная боль в плече или боль, которая распространяется вниз по руке.
Благотворительная организация также заявляет, что опухоли поджелудочной железы также могут вызывать набор симптомов, называемый синдромом Хорнера, который включает в себя некоторые признаки вокруг ваших глаз.
Например, опущение или слабость одного века. Другие признаки включают маленький зрачок в том же глазу и потерю потоотделения на одной стороне лица.
«Симптомы синдрома Горнера вызваны тем, что опухоль сдавливает или повреждает нерв, идущий от шеи к этой стороне лица», — говорят в благотворительной организации.
На ранних стадиях обычно нет признаков или симптомов, хотя симптомы рака легких развиваются по мере прогрессирования заболевания. Менее распространенные симптомы рака легких: изменения внешнего вида ваших пальцев, например, они становятся более изогнутыми или их концы становятся больше. Некоторые люди могут также заметить отек лица или шеи или постоянную боль в груди или плече.
Ранее Медикфорум писал о признаках рака поджелудочной железы.
Cancer Research UK
Здоровье
Благотворительная организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве.
Оставить комментарий