Эти три симптома подскажут без тонометра, что давление «зашкаливает»

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врач

Высокое давление приводит к инсультам и инфарктам, однако у большинства людей оно внешне может очень долго не проявляться. 

Точно определить показания артериального давления только с помощью тонометра. Однако есть три общих симптома, при которых можно заподозрить, что оно «зашкаливает».

По словам медиков, у большинства людей с высоким давлением нет никаких признаков, даже если показатели достигают критического уровня. Тем не менее, у некоторых могут быть признаки, которые нельзя оставлять без внимания.

  • Сильные головные боли;
  • Внезапно начавшаяся одышка;
  • Кровотечения из носа.

При высоком артериальном давлении вы будете ощущать:
  • давящую или пульсирующую боль в висках;
  • дрожь в конечностях;
  • покраснение лица;
  • повышенное сердцебиение;
  • чувство тревоги или повышенную возбужденность;
  • носовое кровотечение;
  • тошноту и рвоту.

Признаки гипертонического криза

Признаки гипертонического криза могут включать сильную боль в груди, головную боль, сопровождающуюся спутанностью сознания и нечеткостью зрения, либо тошноту и рвоту. Но появляются они уже когда давление будет зашкаливающим.

Пациенты также сообщают, что при повышении давления сердце будто «переехало» в уши и стучит громче, чем обычно. Чем выше давление, тем это может быть еще более явно выраженным, сообщили эксперты Ada Health.

Причины гипертонического криза
  • Забыли принять лекарство
  • Острое сердечно-сосудистое заболевание
  • Сердечная недостаточность
  • Почечная недостаточность
  • Разрыв аорты
  • Несовместимость лекарств
  • Эклампсия (приступ судорог или серия судорожных припадков у беременных)

Как снизить давление

Чтобы в целом нормализовать давление, врачи советуют изменить свой рацион и образ жизни.

В первую очередь, стоит жестко ограничить потребление соли и продуктов, в которых ее слишком много. Соль заставляет тело удерживать воду, а лишняя вода, в свою очередь, дает дополнительное давление на стенки сосудов, повышая кровяное давление.

  • Сократить количество алкоголя;
  • Сократить количество кофеина;
  • Если есть избыточный вес — похудеть;
  • Если вы курильщик — бросить курить;
  • Если вы привыкли вести сидячий образ жизни — заняться наконец какой-то физической активностью.

Добавить в свой рацион продукты, богатые калием. Калий уменьшает действие соли: чем больше калия вы едите, тем больше натрия выводится с мочой.

Как снизить давление за 2 минуты?

Быстро сбить давление помогают дыхательные упражнения: нужно сделать глубокий вдох, задержать дыхание на десять секунд, шумно выдохнуть через рот, затем делать короткие вдохи и выдохи через рот в течение двух минут. 

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Как определить проблемы с давлением, если нет тонометра?


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