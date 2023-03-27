Эти три симптома подскажут без тонометра, что давление «зашкаливает»

Сильные головные боли;

Внезапно начавшаяся одышка;

Кровотечения из носа.

давящую или пульсирующую боль в висках;

дрожь в конечностях;

покраснение лица;

повышенное сердцебиение;

чувство тревоги или повышенную возбужденность;

носовое кровотечение;

тошноту и рвоту.

Забыли принять лекарство

Острое сердечно-сосудистое заболевание

Сердечная недостаточность

Почечная недостаточность

Разрыв аорты

Несовместимость лекарств

Эклампсия (приступ судорог или серия судорожных припадков у беременных)

Сократить количество алкоголя;

Сократить количество кофеина;

Если есть избыточный вес — похудеть;

Если вы курильщик — бросить курить;

Если вы привыкли вести сидячий образ жизни — заняться наконец какой-то физической активностью.

Точно определить показания артериального давления только с помощью тонометра. Однако есть три общих симптома, при которых можно заподозрить, что оно «зашкаливает».По словам медиков, у большинства людей с высоким давлением нет никаких признаков, даже если показатели достигают критического уровня. Тем не менее, у некоторых могут быть признаки, которые нельзя оставлять без внимания.Признаки гипертонического криза могут включать сильную боль в груди, головную боль, сопровождающуюся спутанностью сознания и нечеткостью зрения, либо тошноту и рвоту. Но появляются они уже когда давление будет зашкаливающим.Пациенты также сообщают, что при повышении давления сердце будто «переехало» в уши и стучит громче, чем обычно. Чем выше давление, тем это может быть еще более явно выраженным, сообщили эксперты Ada Health.Чтобы в целом нормализовать давление, врачи советуют изменить свой рацион и образ жизни.В первую очередь, стоит жестко ограничить потребление соли и продуктов, в которых ее слишком много. Соль заставляет тело удерживать воду, а лишняя вода, в свою очередь, дает дополнительное давление на стенки сосудов, повышая кровяное давление.Добавить в свой рацион продукты, богатые калием. Калий уменьшает действие соли: чем больше калия вы едите, тем больше натрия выводится с мочой.Быстро сбить давление помогают дыхательные упражнения: нужно сделать глубокий вдох, задержать дыхание на десять секунд, шумно выдохнуть через рот, затем делать короткие вдохи и выдохи через рот в течение двух минут.Читайте также: 37-летний пациент поделился 5 симптомами, которые привели к диагнозу рак кишечника Еще по теме: Три неочевидных признака, что с печенью начались проблемы Можно почитать: Простой способ обезопасить себя от инфекций после секса: гинеколог.

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