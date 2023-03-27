Эти три симптома подскажут без тонометра, что давление «зашкаливает»
Высокое давление приводит к инсультам и инфарктам, однако у большинства людей оно внешне может очень долго не проявляться.
Точно определить показания артериального давления только с помощью тонометра. Однако есть три общих симптома, при которых можно заподозрить, что оно «зашкаливает».
По словам медиков, у большинства людей с высоким давлением нет никаких признаков, даже если показатели достигают критического уровня. Тем не менее, у некоторых могут быть признаки, которые нельзя оставлять без внимания.
- Сильные головные боли;
- Внезапно начавшаяся одышка;
- Кровотечения из носа.
При высоком артериальном давлении вы будете ощущать:
- давящую или пульсирующую боль в висках;
- дрожь в конечностях;
- покраснение лица;
- повышенное сердцебиение;
- чувство тревоги или повышенную возбужденность;
- носовое кровотечение;
- тошноту и рвоту.
Признаки гипертонического криза
Признаки гипертонического криза могут включать сильную боль в груди, головную боль, сопровождающуюся спутанностью сознания и нечеткостью зрения, либо тошноту и рвоту. Но появляются они уже когда давление будет зашкаливающим.
Пациенты также сообщают, что при повышении давления сердце будто «переехало» в уши и стучит громче, чем обычно. Чем выше давление, тем это может быть еще более явно выраженным, сообщили эксперты Ada Health.
Причины гипертонического криза
- Забыли принять лекарство
- Острое сердечно-сосудистое заболевание
- Сердечная недостаточность
- Почечная недостаточность
- Разрыв аорты
- Несовместимость лекарств
- Эклампсия (приступ судорог или серия судорожных припадков у беременных)
Как снизить давление
Чтобы в целом нормализовать давление, врачи советуют изменить свой рацион и образ жизни.
В первую очередь, стоит жестко ограничить потребление соли и продуктов, в которых ее слишком много. Соль заставляет тело удерживать воду, а лишняя вода, в свою очередь, дает дополнительное давление на стенки сосудов, повышая кровяное давление.
- Сократить количество алкоголя;
- Сократить количество кофеина;
- Если есть избыточный вес — похудеть;
- Если вы курильщик — бросить курить;
- Если вы привыкли вести сидячий образ жизни — заняться наконец какой-то физической активностью.
Добавить в свой рацион продукты, богатые калием. Калий уменьшает действие соли: чем больше калия вы едите, тем больше натрия выводится с мочой.
Как снизить давление за 2 минуты?
Быстро сбить давление помогают дыхательные упражнения: нужно сделать глубокий вдох, задержать дыхание на десять секунд, шумно выдохнуть через рот, затем делать короткие вдохи и выдохи через рот в течение двух минут.
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